Българска група с участие на престижния "Wacken Open Air 2017"

Българската група RAMPART е поканена да участва в тазгодишното издание на най-големия метъл-фестивал в света - „Wacken Open Air 2017". Бандата ще представи специално подготвено постапокалиптично шоу и пълен фестивален сет на 3 август 2017 г. „Wacken Open Air 2017" се провежда от 3 до 5 август във Вакен, Германия, а сред участниците са над 125 групи. По този повод разговаряхме с Мария Дойчинова-Славейкова с артистичен псевдоним Мария Диез (вокали).

- Мария, твоята група за първи път ли участва на този фестивал?

- RAMPART са първата българска група, която попада на фестивала чрез селекцията на организаторите, основаваща се на одобрение от мениджърския му екип.

- Каква е връзката на групата Ви с Wacken Foundation и защо именно Вие попаднахте в тази селекция?

- От 2014 г. кариерата на RAMPART е подпомагана от Wacken Foundation, благодарение на което бандата успява да реализира мащабния си проект „United Opus of Apocalypse and Staging Tour". Предстои да излезе и книга за турнето „Аpocalypse over Europe" със забавни истории, която ще съдържа и бонус CD "Live in London". През настоящата година ще бъде издаден и новият, пети поред, студиен албум на бандата „WWII: Memories for the Future". Тематичната линия на текстовете обхваща малко известни факти от Втората световна война, като някои са пряко свързани с България. Албумът ще съдържа 11 трака.

- От кога съществува RAMPART и кои са музикантите в групата?

- RAMPART функционира от 2006 г., като през състава й са преминали множество достойни музиканти, дали принос за българския бастион на хеви метъла. В момента членовете на бандата са: Мария Диез (вокали), Явор Деспотов (китара), Николай Атанасов (китара), Биляна Добрева (бас) и Велислав Казаков (барабани). RAMPART имат зад гърба си четири издадени дългосвирещи албума: "Voice of the Wilderness" (2009), "War Behest" (2012), "Завера" (2013), „Codex Metalum" (2016), както и два мини-диска "Warriors" (2008) и "A Tale to Cold" (2011). Актуалният им диск „Codex Metalum" излезе през 2016 г. от германския лейбъл Iron Shield Records с дистрибуция чрез Pure Steel Records. RAMPART участват и в множество компилации. Те са първата българска група, свирила в легендарния за хеви метъла клуб "Dynamo" в Айндховен, Холандия.

- Мария, ти си доктор по социология, завършила си „Връзки с обществеността" във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Кл. Охридски", автор си на книга, работиш като експерт по комуникации и национална сигурност и имаш успешно семейство. Хората често свързват така наречените „метъли" със социопативен начин на живот, а повече от очевидно е, че ти си друг тип човек, това по-скоро изключение ли е, или е по-скоро правило?

- Липсва ми представителна извадка, за да мога да генерализирам изводите си за същността на метъл обществото, но още от най-ранния ми досег с такъв тип хора ми е правило впечатление, че те са по-начетени, повече са настроени към разсъждения и въобще са по-интелигентни от масата хора, с които съм общувала. Не бива да ни учудва, че един метъл почитател е успешен професионалист! Изострената социална чувствителност е задължителна както за метъл почитателя, така и за професионалиста в сферата на сигурността. Чисто в PR аспект, тя може да се представя като социопатия за един артист или като база от познания за професионалиста. Няма същностно противоречие между двете.

- Кой те запали по музиката и защо избра именно хеви метъла, а не по-комерсиален стил?

- По рок музиката се увлякох сама още в детска възраст, вдъхновенията за това са били много в различни етапи от живота ми. Хеви-метълът е начин на живот. Да си честен спрямо себе си и околните, да си твърд в убежденията си и да ги отстояваш с открито лице! Хеви-метълът е послание, което обаче не е адресирано до всички. За някои послания трябва да узрееш, а метълът е именно такова осъзнато послание. Хеви метълът е изкуство. В световното музикално наследство има метъл творби, които прескачат всяка граница и различие между култури, хора и дори религии. Те са останали вече като непреходно културно постижение. Рок културата носи бунта от зародиша си. Това е стремежът към прогрес и преодоляване на бариери. А метълът е висша форма на рок култура, като музикална форма, като философска постановка и като начин за освобождение!

- Кога намираш време за пеене, за писане на книги, за семейството, за работата и остава ли ти малко поне за сън...!?

- Времето винаги е дефицит. Стремглавият напредък на технологиите и генерирането на иновации го дефинират като такъв в съвременното общество. Както задълбочено е обяснено в „Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет", и качеството е нещо, което не може да бъде измерено. В една от концепциите на хиндуизма, цялото познание е заключено в нас и ние просто трябва да си го припомним. Въпросът е да намериш минута вътрешно спокойствие и да откриеш своя добър спомен за хармония.

- До кога ще пееш, това въпрос на сили ли е, на възраст или е вътрешно усещане?

- Докато имам какво да казвам на публиката си и докато вдъхновението да пиша музика ме посещава, не виждам причина да спирам. В момента не виждам хоризонт за пеенето си. Имам още много нереализирани идеи и вдъхновения да правя музиката, която извира от мен. Що се отнася до метъл групата ми, тя току що е прескочила в тийнейджърска възраст и енергичността й е съизмерима с тази възраст!

Венцислав Жеков

кореспондент на в. „България" в София

Снимки архив на Мария Дойчинова-Славейкова