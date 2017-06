Юнашки събор и Хайдушки игри в Чикаго

През изминалата събота, на традиционното ежегодно общобългарско събиране в "Бъси Уудс Парк", Мотоклуб "Хайдути" и Олимпийски клуб "Васил Левски", Чикаго доказаха, че когато се работи безкористно с любов към Родината и отделната личност, нещата се получават. Рекламирани като две отделни събития, Юнашкият събор и Хайдушките игри бяха съчетани по най-добрия начин от възпитаниците на НСА, които бяха главни организатори на телесните прояви.

Началото на българското събитие бе поставено от състезания по футбол и волейбол, в които се срещнаха отборите на "Васил Левски", "Христо Ботев", "БГ Детройт", "Нефтохимик" и "Джон Атанасов". Събраните средства бяха дарени на Олимпийски клуб "Васил Левски" към НСА, за дългогодишната им работа с деца сираци.

Игрите с топка бяха изпълнени с множество драматични спортни изпълнения, където приятелството и честната игра бяха основния победител. Заслужено, както и миналата година, най-добри и в двата спорта бяха "БГ Детройт", които спечелиха овациите на публиката.

Постепенно поляните бяха изпълнени с огромно множество дечица, които, облекли белите фланелки на НСА, изпълниха терените с огромна радост и весели игри. Децата на Българската общност проведоха много интересни игри и състезания, ръководени умело от Станислав Станимиров, известният сред нашата общност ръководител на Таекуондо школа "Спартак" към център "Магура". Струваше си човек да застане отстрани и да се възхищава на умението му да организира и вдъхновява детския орляк, който го бе наобиколил и да изпита радостта на родителите и децата от веселието.

По-нататък Ди Джей Пацо съсредоточи вниманието на всички присъстващи към театралната сценка "Балканджи Йово", която бе представена на импровизираната сцена от възпитаниците на Българското училище "Джон Атанасов". Публиката поздрави въодушевено с ръкопляскания и овации ентусиазираните актьори, които продължиха да участват активно в програмата на събора.

Силно впечатление направи младата изпълнителка Флори, която изнесе богата програма от популярни български песни и развълнува присъстващите, впечатлявайки със своя талант.

След вкусния обяд, организиран от Мотоклуб "Хайдути", който възвърна силите на всички участващи, настъпи втората най-решаваща част от събора - Народните борби и Хайдушките състезания.

Спокойствието и веселото настроение на всички бе прекъснато от внушителните звуци на тъпана на Константин Маринов - Коцето. Ръководителят на танцов състав "Верея", който същия ден беше й рожденик, събра мало и голямо пред сцената. Любопитните погледи на децата и техните родители, както и на рокерите приятели на Българската общност останаха силно впечатлени от невероятното шоу.

На игрището излязоха внушителните фигури на старите борци, начело с многократния медалист от големи първенства за ветерани Любомир Ламбов. Под тежките удари на тъпана, борците се вкопчиха с всички сили и направиха зрелищни схватки, които изпълниха с въодушевление публиката. След тях дойде ред и на по-младите момчета, които със своя жар, сила и пъргавост изпълниха сърцата на публиката и още веднъж изявиха борческия дух на нашия народ. Впечатлен от сърцатите битки на юношите, Георги Георгиев от GTI-Transportation им раздаде парични награди.

След народните борби започнаха хайдушките състезания. В тях бе демонстрирана сръчност, сила и точност, а публиката изпълнила цялата поляна се радваше на чудесните резултати на хайдутите. На финала се срещнаха отборите на "Родопи" и "ЮЕСЕЙ". Със значителна преднина в теглото и само с една точка разлика, "ЮЕСЕЙ" победи. Като награда отборът получи две карти за консумация в ресторант "Балканика". Новият войвода Николай Николов получи традиционната "Сребърна Розетка", осигурена от хайдутина Младен (Голди).

Народното веселие продължи по стар обичай - всяко семейство, всяка приятелска група посрещаше своите познайници с някоя вкусна хапка, чашка бира или ракийка, хубава народна музика и най-добри пожелания.

Организацията на българското събитие и Хайдушките игри бяха подкрепени от: Des Plaines Eye Care Center (Българската оптика), Superior Overnight Services Inc, Elgin Truck&Trailer Repair, Nationwide Cargo, Prestige, Quick Freight Logistics Inc, Penmark Transportion Inc, Trans Grup Logistics Inc, Capital Trucking, Freight One, Freight One Express Inc, Училище "Джон Атансов" и др.

Юнашкият събор беше изцяло спонсориран от транспортна компания "MONTWAY".

Честванията и празника на Българската общност в Чикаго по случай 24 май, 2 юни, 75-годишншната на НСА и 3 рожден ден на Мотоклуб "Хайдути", за пореден път изявиха добродетелите на националния ни характер и демонстрираха единство да развиваме и обогатяваме културата ни тук в Америка.

Николай Василев

спортен кореспондент на в. "България"

Под редакцията на проф. Лозан Митев