Учебно-образователен център "Магура" отпразнува една година

Първи рожден ден на учебно-образователен център "Магура" отпразнуваха създатели и съмишленици на проекта.

И може би не случайно личният празник на студиото съвпадна с деня, в който почитаме добродетелите "Вяра, Надежда и Любов". Защото точно, те са и продължават да бъдат водещите сили и пътеводни звезди за развитие на идеята.

Ето встъпителното слово на организаторите:

"Когато започнахме вярвахме, че ние не сме единствените българи в Чикаго, които имат нужда от кътче, което не само да ни свързва с българското, но и да му помага да изпъква на фона на нашата американска среда. Вярвахме, че едно такова място би могло да се превърне в дом за хора, жадни да споделят своите таланти, умения, знания, идеи, натрупан опит... Представяхме си как независимо от възрастта и възможностите ВСЕКИ би могъл да дойде и да намери тук липсващото му парченце от пъзела "Щастие", "Приятелство", "Мотивация", "Удовлетворение"...

Вярата ни се крепеше и на надеждата, че съмишленици ще има; че ще привлечем и други като нас... Надеждата, че ще превърнем мечтата си в реалност и ще го направим ЗАЕДНО.

И ако не беше любовта- едва ли щяхме да сме изминали този път до днес! Благодарение на нейната сила преодоляхме много трудности, прескочихме много препядствия, преминахме през изпитания... Обичаме това, което правим! Влагаме сърцата си в него!

Днес, оставили една година зад себе си, ние, създателите на студио "Магура" продължаваме да вярваме в същите неща! Но с още по- голяма сила! Заради всички вас! Продължаваме да се крепим на същите надежди, но много по- уверено и да имаме още по- големи за бъдещето!

Горди сме от постигнатото, но сме още по- горди с вас, присъстващите тук тази вечер.

Вие сте живото доказателство, че "Магура" е реалност!

Благодарим от все сърце!

Никога няма да забравим първите стъпки!

Вие, Недялко..., Тошко Чолаков, Радослав Якимов, нашите семейства, деца и родители сте първите, които застанаха до нас. В това студио като се започне от стените, мазилката, боята, паркета, почистването, монтирането на всичко, което се вижда е направено с много любов, желание и с помощта на тези хора и техният доброволен труд и дарено време . Седмици наред в прах и пот всеки един от тях даде много, .....изключително много. Вие бяхте нашето потвърждение, че който иска да върви бързо, тръгва сам - който иска да стигне далеч, тръгва с някой. Благодарим ви, че тръгнахте с нас!

Първата ни програма - "Компас". Създадена за деца. Тя съчета класове по български език, изкуство и ТКД. Бонка Георгиева, Анелия Чалъкова, Станислав Станимиров - професионалисти, педагози, чудесни хора и приятели, които се грижеха всеотдайно за децата. За награда бяха организирани и съвместни пътувания на ски в щата Уисконсън, през февруари 2015, а в края на учебната година и посещение на музеите в Милуоки. Тези инициативи сплотиха тази група от деца, родители и преподаватели. Безкрайнa Благодарност на всички вас. Благодарност на всички родители, подкрепящи програмата и преподавателите. Благодарност на Йоана Тасева, една мила, млада архитектка, която ни посрещна и разведе в Художествения музей. Тя самата пристига в Америка, като малко дете, а по-късно става художник - архитект вдъхновена от българската архитектура, традиции, фолклор. Подобна е съдбата на много български деца емигранти в Америка... Много подобни съдби ще имат българските деца, родени тук и наш дълг е да поддържаме българския дух, българските традиции... Благодарност и на основния спонсор на екскурзията г-н Николай Бабев от компания "Макс Фрейт", който пое разходите за транспорта.

Първия път, когато чухме думите "Момичета, обаждайте се - винаги съм на ваше разположение. Ако трябва ще си сменя смяната". Думи на Анета Начева, които продължаваме да чуваме. И днес тя отново беше на първа линия при подготовката за партито... Никога не отказва... Невероятна е. Благодаря, Ани!

Какво да кажем за Сия, нейната майка и вечен победител в нашата рубрика "Кулинарни таланти"? Типичната българска домакиня, майка, съпруга и баба...

Слънце - винаги готова да участва, помага или дава съвети. Нашата баба Марта, която ръчно изплете една кошница с мартенички за децата. Благодарим ти, Сийче! Благодарност и на всички участващи в тази рубрика и техните вкусни вълшебства. Благодарим на Виолета Здравкова, един от победителите в същата рубрика, която направи демонстрация на място тук в студиото - как се прави питката, с която спечели.

В последното издание на тази рубрика се срещнахме и с нашата победителка Таня Дишева, която стана и наш партньор. Тя е невероятен професионалист, педагог и преподавател в училище "Кенеди" и лектор в "Трайтън колидж".

В момента е водеща в рубриката "Английски език за възрастни", както и в програма БЛОК.

Енергична, винаги готова да помогне, универсалният боец/доброволец със силен дух и присъствие, невероятна енергия.

Нека споменем и Мастър Дик Дерек... който е силен наш привърженик и водещ в класовете "Древни техники". Мистичен, интелигентен и дълбок извор на знание. Винаги ще научите нещо ново от този мъдър човек.

Притежава Гранд мастерска степен по Чигун, Хуан ТУН и Рейки, както и Мастерска степен по Пранаяма, До ин, Медитация и Фу дзи.

Автор на 7 книги, много статии, DVD-та, продуцент и сценарист на предаване на здравословна тематика по TV.

Благодарим ти, Дик !

Списъкът както виждате е дълъг...

Продължаваме с колегите от "Българика" - Петър и Краси.

Партньори от самото начало... , три дни в седмицата те зареждат студиото с енергията на българските хора. Нови стъпки, нови хора за начинаещи и напреднали...

С допълнителен ритъм и зареждаща енергия са и класовете на Валерия Бузукова, професионалист, възпитаник на Спортната школа и водещ в Зумба класовете, а в най-скоро време и на Ballroom танците за деца, започващи през октомври.

Шампион на България и 8-ма на десетте танца на Европейска Купа. Участвала е в Dancing with the Stars във формата на Виетнам като професионален танцьор.

Нови танци и българска народна музика ще научат и най-малките в новата "Детска школа по народни танци" с ръководител нашият нов партньор Ирина Гочева, хореограф и основател на анцамбъл "Хоро".

Възпитаник на Държавно хореографско училище, София и Академия за музикално и танцово изкуство, Пловдив.

Тук се нареждат и останалите класове и програми за деца с техните водещи Бонка Георгиева в програма Компас - приспособена програма за изучаване на български език за деца растящи в англоезична страна.

Завършва "Българска филология", бивш инструктор в "Rock 'n'Kids Inc." Създател и преподавател на „Places and People" - образователен клас. Класът е част от програмата на Northbrook Park District.

Таня Дишева с програма БЛОК за изучаване на български език с участието на деца и техните родители, изключително подходяща и за семейства с английско говорящи партньори.

Възпитаник на Пловдивския Университет и преподавател с дългогодишен опит.

Станислав Станимиров в таекуондо клуб "Малко лъвче" и "Спартак".

С Черен Колан / Втора Степен Кукион. Завършил Национална Спортна Академия, Специалности: "Таекуондо" и "Физическо възпитание и спорт". Шампион и вицешампион от турнирите "Петко Генчев", "Ботев град" и Samsung". Национален състезател на България / 1997-2001. Републикански шампион на България / 1996 и 1999. Бронзов медалист от балканско първенство,"Атина 2000", Гърция, 15 + год. опит в работа с деца и възрастни

Невероятен професионалист и педагог, любимец на децата и техните родители. Организатор на спортния пикник, проведен през месец май - една чудесна здравословна инициатива по случай завършване на учебните програми и класове в студиото.

С децата-творци работи и невероятната художничка-общественик Кина Бъговска.

Завършила "Художествена гимназия," Илия Петров" в София и Художествена академия в Лодз, Полша. Двадесет години работи като преподавател в Художествената гимназия за приложни изкуства, София, а от 2000 г. е в Чикаго.

Освен това тя е и следващ гост в любимата за нашите привърженици рубрика "Хайде да рисуваме" на 24 септември, под наслов "Орфейски вечери". Гости в програмата ще бъдат и младите музиканти Живко Николов - китара и Маргарита Кожухарова - флейта.

В тази рубрика гостуваха и още двама художника Dana Sievertson, който направи дарение за студиото от приходите на класа.

Петя Илиева, художник от България, която ни гостува с нейната колекция от картини "Български фолклорни мотиви", които взеха участие във фестивал " Верея".

Константин Маринов / Коцето, който всички познаваме, дари приходите от продажбите по време на фестивала на картичките, нарисувани от децата на програма Компас, вдъхновени от картините на художничката Петя Илиева. Тоест ние искахме да го подкрепим и направим дарение за неговия фестивал , а той ни ги дари обратно...

Добрина, подкрепа, взаимно сътрудничество и добронамереност, качества, които всеки българин носи в себе си .

Още няколко имена, Даниела Вълканова, журналист, работещ в новия вестник "Българена". Благодарим и за нейната отзивчивост и готовност при рекламиране на програмите за всички, които не ползват ФБ като средство за информация .

Елена Стоянова , първият йога инструктор, Бранимира Иванова, настоящият йога инструктор, любимка на всички йогис.

Мая Стоилова, Гергана Тодорова, Виолета Здравкова, винаги готови да споделят информацията за програмите в Магура на техните ФБ страници ... Както сами разбирате няма малка или голяма помощ.... всяка помощ е от огромно значение.

Marian and Gabriel Kraus и техните сесии "Гонгова медитация " - чудесен начин да се избавим от стреса и ежедневното напрежение. Начин за зареждане с нова жизнена енергия.

Продължаваме с още една форма на медитация "Холотропно дишане" с д-р Мариян Господинов и Елена Евтимова.

Д-р Мариян Н. Господинов – лекар трансперсонален психотерапевт и Елена Д. Евтимова – психолог, логопед. Трансперсоналени психотерапевти, ученици на Станислав Гроф.

Техника силно препоръчена от всички, които са я пробвали...

В тази връзка нека споменем, че на 16 октомври в студиото ще бъде проведен първият форум "Здраве" с петима лектори, където ще бъдат представени техники и практики за превантивно лечение и там ще имате възможност да се запознаете лично с тях. Заповядайте, ако имате възможност. Вход свободен.

Както виждате всички вие тук тази вечер сте преки участници в изграждането и съществуването на това студио, център, клуб, дом, наречете го както искате...

Всеки от вас директно и индиректно е наш партньор и това беше основната идея при създаването на Магура.

Благодарим ви."

Автор: „Магура"