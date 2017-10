Правата ви свършват на границата

Докато полицейските служители на улицата не могат да ви принудят да предадете телефона си без вероятна причина, граничните агенти могат да търсят и конфискуват цифрови устройства толкова лесно, колкото могат да ви претърсват и конфискуват багажа. Съдилищата отдавна считат, че митническите служители имат интерес да прилагат законите за имиграцията и да се борят с контрабандата.

Политиката за проверка на мобилни телефони и други електронни устройства на границата започна в администрацията на Джордж У. Буш с акцент върху конкретни лица, например в списъка за наблюдение на тероризма, но търсенията наскоро бяха разширени, за да обхванат широка гама от хора, които не представляват заплаха.

Джоузеф Б. Маер, действащият съветник по правните въпроси в Департамента за вътрешна сигурност заяви, че проверката на електронни устройства е същото като претърсването на багаж. „Точно както митниците са задължени да инспектират багажа, превозните средства и товарните контейнери при пристигането им в САЩ, съществуват обстоятелства в тази дигитална епоха, когато трябва да проверим електронно устройство за нарушения на закона", пише г-н Маер миналия месец в статия за Юесей тудей.

Но поне един голям съдебен случай призна, че мобилните телефони не са същите като куфарите. В решението на Върховния съд от 2014 г., което направи трудно за полицията да проверява мобилни телефони без заповед, съдията от Върховния съд, Джон Г. Робъртс младши написа, че „модерните мобилни телефони не са просто друго технологично удобство". И продължи с това, че „с всичко, което съдържат и всичко, което могат да разкрият, те съставляват личните аспекти от живота на много американци".

„Фактът, че сега технологията позволява на дадено лице да носи такава информация в ръката си, не прави информацията по-малко достойна за защитата, за която се бориха (Бащите)-основатели", пише съдията.

Политиките, които ръководят граничните агенти, са написани така че да позволяват проверките на дигиталните устройства „със или без индивидуално подозрение". Според правителствената политика агентите нямат нужда от „вероятна причина". Но не е ясно какво точно граничните агенти търсят, когато задържат устройствата за проверка. Отделните служители на граничнвите и митнически служби изглежда имат неограничена дискретност.

МОГАТ ЛИ ДА ПРОВЕРЯВАТ СОЦИАЛНИТЕ ВИ МЕДИИ? Могат ли граничните и митническите служби да изискват вашите пароли да се регистрират в тези приложения? Представителката на Американския съюз за граждански свободи, адвокат Еша Бхандари, каза в интервю, че не е ясно дали агентите ще имат разрешение да търсят в облака приложения по телефона, които ще включват социални медийни профили и електронна поща.

През юни Кевин Маклийнън, действащият комисар по митниците и граничната защита, написа в писмо до Конгреса, че агентите нямат право да разглеждат данни, съхранявани единствено в облака. Според писмото агентите ще бъдат ограничени до съхраняваните директно в устройството данни, включително снимки, текстови съобщения, история на обажданията и контакти.

ДРУГО СЪДЕБНО ДЕЛО: Граничните проверки също са обект на съдебно дело въз основа на Закона за свобода на информацията, отделно от това, което вече обсъждахме миналата седмица. Институт Найт за Първата поправка в Колумбийския университет съди Департамента за вътрешна сигурност за подробности от проверките на електронни устройства на пътници от митническите служители от 2012 г. насам.

Съдът твърди, че митническите служители и специалните агенти, извършващи разследвания по вътрешна сигурност, част от службите за прилагане на имиграционните и митническите закони, са изземали и проверявали електронните устройства на хиляди хора, включително и граждани, без подозрение - което според съда нарушава права, гарантирани от Конституцията.

Институтът Найт в Колумбийския университет подаде през март официално запитване по Закона за свобода на информацията, за да научи как правителството използва властта си, но заяви, че досега са получени само силно редактирани доклади, които те съдят да оспорят.

Изпълнителният директор на института Джамил Джафер заяви, че тези проверки може да имат охладително въздействие върху журналисти, адвокати и лекари, които често пътуват със своите устройства и имат професионално задължение да защищават идентичността на своите източници, клиенти и пациенти, както и информацията, която те предоставят.

„Трудно е да се разбере как този неограничен авторитет, предоставен на граничните агенти, може да бъде съгласуван с ограниченията, които Конституцията поставя върху правителствената власт", каза Джафер.

Лицата, защитаващи поверителността, казват, че проверките са инвазивни и нарушават защитата на Четвъртата поправка срещу неразумно претърсване. Съдилищата обаче отдавна считат, че тези защити не се прилагат на границата и летищата поради налагащия се интерес на правителството в борбата с престъпността и тероризма.

Решението на Върховния съд от 2014 г. обаче заяви, че правоприлагащите органи трябва да имат заповед за проверка на електронни устройства, когато лицето е арестувано.

Но тъй като този случай не включваше проверката на границата, служителите на Департамента за вътрешна сигурност заявиха, че решението не се прилага при претърсванията на границата.

Файза Пател, ко-директор на програмата за свобода и национална сигурност в Центъра за правосъдие „Бренън" към правния факултет на Нюйоркския университет заяви, че очаква това да се промени.

„Много от тези изключения от Четвъртата поправка бяха създадени, когато не виждахме такива видове проверки на личните устройства на хората", каза тя. „Не съм сигурна, че това може да продължи въз основа на начина, по който се променят нещата".

Може да се наложи съдът да решава този въпрос. Както писахме за новините миналата седмица, Американският съюз за граждански свободи и Фондация Електронни граници наскоро подадоха дело, представляващо 11 ищци, които обвиняват правителството по този въпрос. Делото Аласад срещу Дюк, е подадено в Окръжен съд на САЩ за окръг Масачузетс.

ЗАКОНОПРОЕКТ НА КОНГРЕСА: Миналия месец обаче двупартийна група законодатели на Капитол Хил представи законодателство, което изисква митническите служители да имат заповед за проверка на съдържанието на електронните устройства на границата.

„Чрез изискване на заповед за претърсване на устройствата на американците и забрана за неоснователно забавяне този законопроект гарантира, че граничните агенти са насочени към престъпниците и терористите, вместо да губят време в разглеждане на личните снимки и други лични данни на невинните американци", каза Сенатор Рон Уайдън, демократ от Орегон.

Законопроектът беше спонсориран от Сенатор Ранд Пол, републиканец на Кентъки, и представителите Джаред Полис, демократ от Колорадо, и Блейк Фарентхолд, републиканец от Тексас.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ? Вече сме установили, че няма много какво да направите и вашите права са ограничени. Това е особено вярно, ако сте посетител - имигрант, както ще видим следващата седмица.

Офицерите на граничните и митнически служби имат „огромно количество свобода на преценка", за да разпитват пътуващите, каза Марго Шлангер, професор по право в Мичиганския университет и ръководител на гражданските права и свободи в Департамента за вътрешна сигурност при Президент Барак Обама. Макар че митническата и граничната защита има антидискриминационно правило, каза тя, агенцията не поставя значителни ограничения върху способността на офицерите да питат за религиозни убеждения.

Но както видяхме, дори не-мюсюлмани изглежда са привличали много по-голямо внимание през последните месеци.

Хайсам Елшаркауи бил на път от Лос Анджелис до Саудитска Арабия миналата седмица, когато, каза той, бил спрян на летището, разпитван, със сложени белезници, разпитван още и след това освободен без обвинение три часа след излитането на полета му.

34-годишният американски гражданин Елшаркауи заяви в интервю в понеделник, че служителите на граничните и митнически служби многократно го принуждавали да отключи своя мобилен телефон, за да могат да прегледат контактите му, снимките, приложенията и социалните медийни профили. Той каза, че заплашвали да конфискуват телефона, ако не се подчини.

„Пътувам през цялото време и никога не ми е било поискано да отключвам телефона си", каза г-н Елшаркауи, продавач на електроника от Анахайм, Калифорния. „Имам лични снимки там, което според мен е нормално за всеки. Това е мое право. Това е моят телефон."

В крайна сметка той се съгласил и агент по вътрешната сигурност разглеждал телефона му за около 15 минути, каза той.

Научният работник от НАСА, Сид Биканавар заяви, че е имал подобен опит като г-н Елшаркауи през януари, когато е задържан на летището в Хюстън, докато не предадал за проверка телефона си, издаден от НАСА.

Това са ищци по делото.

ЕТО КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ: Преди да тръгнете на път, ето каква е информацията за това какво могат и не могат да правят граничните агенти, както и препоръките на адвокатите.

ГРАНИЧНИТЕ АГЕНТИ ИМАТ ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ПРЕТЪРСВАНЕ И ПРОВЕРКА: Имиграционните агенти на границите на САЩ имат правомощието да извършват проверки, които един полицай на улицата няма. Законите, които позволяват на агентите да претърсват чанти без заповед за претърсване, за целите на имиграцията или спазването на изискванията за сигурност, понастоящем се разпростират върху персонални цифрови устройства като лаптопи, мобилни телефони и цифрови фотоапарати. Спомням си как когато фотоапаратите бяха аналогови, те изваждаха филма.

Но активистите твърдят, че проверката на дигиталното устройство е много по-голямо посегателство, отколкото претърсването на куфарчето. Те отбелязват, че устройството може да съдържа не само лични снимки и съобщения, но също така може да компрометира правата на трета страна, с която собственикът може да е комуникирал. Така че това широко правомощие може да се промени, но засега да бъдете предупредени за това, което граничните и митническите служби правят все по-често.

МОГАТ ЛИ АГЕНТИТЕ ДА ВИ ПРИНУДЯТ ДА ОТКЛЮЧИТЕ ВАШИЯ ТЕЛЕФОН ИЛИ ЛАПТОП? Не. Но те могат да ви помолят да се съобразите доброволно и да направят преживяването ви доста застрашително, ако се противопоставите. Пътуващите трябва да решат с какво са готови да се справят. На посетителите, които не са имигранти, може да бъде отказано допускане.

Ако откажете да го отключите, може да загубите устройството си, тъй като агентите могат да изземат устройството за няколко седмици преди да го върнат. Те биха могли също да копират данните. (Тези данни трябва да бъдат унищожени „възможно най-бързо", ако не са ценни, съгласно правилата на Департамента за вътрешна сигурност.

Пътуващите са съобщили, че са били задържани в продължение на часове и разпитвани агресивно. Г-н Елшаркауи, чието пътуване включвало поклонение в Мека след 18-часово пребиваване в Истанбул, заяви, че парите му за пропуснатия полет с турските авиолинии не са върнати.

Пътуващите, които не са граждани, могат да имат допълнителни проблеми, особено ако летят в Съединените щати. Докато на гражданите е гарантирано повторното влизане, на чуждестранните граждани би могло да бъде отказано влизане, а за постоянно пребиваващите законът не е ясен.

През октомври например на канадски журналист на път да покрива протестите за добив на петрол в Дакота бе отказан достъп до Съединените щати, след като той отказал да отключи телефона си, позовавайки се на необходимостта да защити поверителните си източници.

„Хората трябва да разберат каква е тяхната толерантност към риска и какво искат да постигнат", казват правните експерти. Аз лично бих препоръчал на посетителите да бъдат предупредени и информирани и да се подготвят за това. Ето защо през следващата седмица ще разгледаме още отделни истории.

МОГАТ ЛИ АГЕНТИТЕ ДА ВИ ПРИНУДЯТ ДА ДАДЕТЕ ПАРОЛИТЕ СИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ? Не. Но тези, които отключват телефоните си, най-вероятно дават на агентите пълен достъп до социалните си медийни сметки, дори и да не им казват паролите.

Тъй като повечето хора оставят профилите си отворени на телефоните си, отключването на телефона ще позволи на офицерите да видят частни публикации във Фейсбук, директни съобщения в Туитър и снимки от Инстаграм, които иначе са достъпни само за приятели. Това са приложенията за социални медии, които са в облака, но не и на вашия телефон.

Г-н Елшаркауи не дал на агентите паролите си за социалните медии. Но когато позволил на офицерката да прегледа телефона му, каза той, тя коментирала имейлите и приложенията. Той не знае дали е прегледала социалните медийни профили, добави той. Но е могла да го направи.

Някои активисти се опасяват, че получаването на достъп до социални медийни сметки ще се превърне в по-голям фокус за граничните агенти. Миналата седмица Джон Кели, Секретар по въпросите на вътрешната сигурност, заяви, че служителите обмислят политика, която ще позволи на агентите да искат от бежанци и имигранти информация за вход в социалните медии. Администрацията на Обама обмисляше подобна стъпка, но никога не я приложи.

Въпреки че тази политика няма да се прилага за гражданите, смятат експертите, това би било много малка стъпка за тях да започнат същото и с американците, в интерес на националната сигурност и преследването на престъпността.

Ще отбележа, че неимигрантски посетители във всички категории са били подлагани рутинно на този вид търсене. Да приемем, че се кандидатирате за временно посещение като бизнесмен с B1. Можете със сигурност да очаквате да отворите лаптопа и мобилния си телефон, както и куфарчето си, за да покажете на властите вашите имейли и контакти, за да демонстрирате договори и бизнес съобщения, за да подкрепите бизнес целите за вашето посещение, и със сигурност нищо, което да противоречи – като предлагане на работа или обвързващи връзки, които биха заобиколили немигрантското ви намерение.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ? Пътувайте с най-малко количество данни, от които се нуждаете. Архивирайте данните си на флаш драйв и го поставете в куфара, който оставяте на багаж. Излезте от профилите си. Заключете устройствата си. Бих предложил да не носите устройствата си в ръчния багаж – така поне само митническите власти на САЩ ще имат достъп, макар че и те не са срамежливи. Кой знае, може би граничните служби ще ви отделят за вторична проверка, за да си вземете и отворите багажа.

Хасан Шибли, главен изпълнителен директор на Съвета за американско-ислямски отношения - Флорида, предложи хората да купуват телефони за еднократна употреба, които да могат да изхвърлят, преди да влязат в летището.

Хората трябва да изключат устройствата си, преди да стигнат до летището и да кодират данните, с които пътуват, заяви един юрист.

ДОБРЕ ДОШЛИ В МОСКВА: Това са същите предпазни мерки, които всеки ще предприеме, влизайки в Русия или Китай; защо САЩ трябва да са различни? Това електронно списание има чудесно ръководство за техническите аспекти на запазването на данните ви в безопасност: https://www.wired.com/2017/02/guide-getting-past-customs-digital-privacy-intact/).

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, АКО СЕ СЛУЧИ И НА ВАС? Това е индивидуално решение. Според някои е въпрос на принцип, че хората не трябва да отключват своите устройства. И трябва да поискат адвокат. Но посетителите - неимигранти може да не могат да разчитат на този принцип.

„Няма абсолютно никаква причина федералното правителство да ви поиска паролата на вашия компютър или социалните ви медии без заповед. Точка.", смятат юристите. „Няма оправдание." Дори в този момент службите нямат право да отиват в облака или приложенията ви, освен ако, разбира се, не търсите прием като немигрант или бежанец.

Но някои активисти заявиха, че е разбираемо защо някои хора се съобразяват с това искане взависимост от това, което трябва да загубят, ако се противопоставят.

Г-н Елшаркауи, гражданинът на САЩ, който живее в Анахайм заедно със съпругата си и три деца, заяви, че искането за правна помощ изглежда утежнило неговата ситуация.

„Аз отворих вратите на ада, когато помолих за адвокат", каза той. - Просто започнаха да ме атакуват устно. - Защо се нуждаеш от адвокат? Престъпник ли си ти? Какво криеш?"

След като позволил на служителя за вътрешна сигурност да провери телефона му, каза той, веднага бил освободен. Разбира се, не забравяйте, че г-н Елшаркауи, гражданин на САЩ, е бил с белезници, задържан, разпитван, заплашван, застрашаван, разпитван отново и освободен без обвинение три часа след изтичането на полета, за което не получил обратно парите си. Всичко в един ден работа за нашите служители на митническите и гранични служби, посрещащи ни приятелски на границата на САЩ.

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: Още истории на ужасите. Опитът на посетителите – неимигранти.

John W. Kearns

