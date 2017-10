Откакто Тръмп издаде изпълнителната заповед за „Сигурност на границите и подобрено прилагане на имиграционните закони" от 25 януари, последвана от два политически меморандума, публикувани на 21 февруари от тогавашния секретар на Департамента за вътрешна сигурност, Джон Кели, което в основата си развърза ръцете на служителите на ICE, последвано от противоречията за „градовете-убежища" - всичко, за което подробно писахме - чакахме да видим какъв ще бъде резултатът по отношение на имиграционното правоприлагане и колко тежко би могло да се получи. Досега, добре: може да е много по-лошо, въпреки че подозирам, че едва се започва. Сега какво?

ФЕДЕРАЛНИТЕ АГЕНТИ АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ В ГРАДОВЕТЕ-УБЕЖИЩА МИНАЛАТА СЕДМИЦА: Служители на агенцията за прилагане на митническите и имиграционни закони (ICE) в организирани действия миналата седмица проведоха операция, наречена „Безопасни градове", арестувайки почти 500 души от 42 страни в четиридневна операция в национален мащаб, приключила миналата сряда. ICE заяви, че градовете, към които са насочени действията, дават убежище на нелегални имигранти, извършили престъпления. ICE направи арести във Филаделфия, Лос Анджелис, Бостън, Портланд, Денвър и няколко в Чикаго.

Въпреки че служителите на ICE заявяват, че не провеждат случайни имиграционни набези и не създават контролни пунктове за проверка, действията за привеждане в сила на имиграционните закони тази седмица са това, което наричат „целенасочени действия" срещу имигранти с криминален произход, членове на банди или тези, които отново са влезли в САЩ след като преди това са били депортирани. Прочетете още, за да видите какво представлява „криминално минало".

Служителите на ICE казват, че операцията „Безопасни градове" се фокусира върху градовете и районите, в които им е бил отказан достъп до затвори и центрове за задържания в желанието им да интервюират и след това да задържат заподозрени нарушители на имиграционните закони, или юрисдикции, в които молбите за задържане от ICE не са били удовлетворени. От опит знаем, че когато ICE търсят целта си, от информацията, която получават от обществените досиета, те не се притесняват да задържат и други хора в непосредствена близост. Те със сигурност проверяват документите за самоличност на всеки, който е наоколо.

Сред задържаните по време на тази седмица 317 имат наказателни присъди, от които 86 - за шофиране под влияние, най-много от всяко посочено престъпление. Други престъпления включват насилие, трафик на наркотици и домашно насилие, както и непозволено нахлуване, нарушение над неприкосновеността на личния живот и воайори и ексхибиционисти.

Арестите тази седмица бяха жилещо наказание за градовете-убежища, някои от които въведоха местни разпоредби и политики, предотвратяващи пълно сътрудничество с ICE.

Агенцията се насочи към имиграционните закононарушители и тези с наказателни присъди, заяви Томас Д. Хоман, действащ директор на ICE. „Юрисдикциите - убежища, които не зачитат молбите за задържане или не ни дават достъп до затвори и места за задържане, предпазват престъпни чужденци от имиграционното правоприлагане и създават магнит за незаконна имиграция", заяви г-н Хоман в изявление, публикувано да информира за операцията. „В резултат на това ICE е принудена да отдели повече ресурси за извършване на големи арести в тези общности".

Слабо е определението какво значи „град-убежище", но много градове заявяват, че сътрудничеството с ICE подкопава обществената безопасност, защото води до разрушаване на доверието между полицията и имигрантските общности.

В Денвър, който имаше третия най-голям брой арести, отделът на шерифа уведомява ICE, когато е на път да освободи имигрант, когото агенцията е поискала да бъде задържан. Въпреки това не се задържат затворници над планираната дата на освобождаване, ако ICE не дойде да ги вземе. Той също така не позволява на агентите да разпитват затворниците без съдебна заповед.

Имаше 30 ареста, извършени от агенти на ICE в окръг Кук и Чикаго, град, зает в съдебна борба с федералните власти. Говорители на полицията в Чикаго и на отдела на шерифа в окръг Кук заявиха, че нямат роля в имиграционните арести. И двете служби не използват официални ресурси за прилагане на имиграционните закони, според местните служители на правоохранителните органи.

Местна наредба от 2011 г. изисква от затвора в окръг Кук да пренебрегва исканията на федералните за задържане до тяхно идване на хора, заподозрени в незаконен престой в страната. Заподозрените, задържани в дела за престъпления и нарушения, вместо това могат да бъдат освободени - например под гаранция - въпреки исканията на федералните за задържане на имигрантите.

И на всичкото отгоре, федерален съдия в Чикаго този месец блокира политика на Министерството на правосъдието, която изисква Чикаго да сътрудничи с федералните имиграционни власти, ако градът желае да получи средства за осигуряване на обществената безопасност. Предварителните разпореждания се прилагат към градовете в цялата страна.

За разлика от това, други места със значителни арести бяха Балтимор (28), Денвър (63), седемте окръга на Южна Калифорния и Лос Анджелис (167), Ню Йорк (45), Филаделфия (107), Портланд, Орегон, Окръг Санта Клара, Калифорния (27); Вашингтон, Д.С. (14) и щат Масачузетс (50).

ЦИФРИТЕ: Като цяло имиграционните арести са скочили почти 40% през първите три месеца от управлението на Тръмп. На национално равнище ICE арестува 41,318 имигранти, което е повече от 400 на ден, в сравнение с 30,028 за същия период през 2016 г., когато Обама все още беше президент.

ДЕЙСТВИТЕЛНИ СЛУЧАИ: Имайте предвид, че това може да бъдат твърде крайни примери, тъй като следната информация е предоставена от ICE, за да се покаже в най-добрата светлина, но служителите на ICE в Чикаго дадоха описания на няколко души, арестувани в Чикаго вследствие на операцията „Безопасни градове" тази седмица:

На 27 септември 40-годишен гражданин на Мексико бе арестуван в Чикаго. След незаконно влизане в Съединените щати през 1979 г. (когато е бил на две години), той е осъден за следните престъпления: на 20-годишна възраст, производство и доставка на канабис и осъден на 1 година условно; след това, пет години по-късно, незаконна употреба на оръжие или превозно средство при утежнени обстоятелства, и с предишната присъда, осъден на две години условно; след това отново утежнена незаконна употреба на оръжие или превозно средство и е осъден на 3 години затвор; така че накрая, през 2006 г. федерален имиграционен съдия нарежда да бъде отстранен и той е депортиран в Мексико. След това нелегално се връща на Съединените щати на неизвестна дата и място, но е хванат в най-новата мрежа за систематично издирване и арести на престъпници или заподозрени в престъпна дейност.

На 27 септември 20-годишен гражданин на Мексико и самопровъзгласил се член на банда бе арестуван в Палатайн, Илинойс. (Кой ще се самообяви като член на банда на федерални служители на правоохранителните органи?) Неговият случай е представен в прокуратурата на САЩ за незаконно притежание на пушка и боеприпаси. Връчена му е призовка да се яви пред федерален имиграционен съдия и бе поставен в ареста на ICE, без право на гаранция за освобождаване по време на процедурата за отстраняване.

На 26 септември 43-годишен гражданин на Мексико беше арестуван в Хановер Парк, Илинойс. През 2008 г. той се среща с граничния патрул в Ел Пасо, Тексас, докато се опитва да влезе незаконно в Съединените щати. Бил обработен, обвинен и осъден за незаконно влизане и на 30 дни затвор. Той се счита за повторно влизащ чужденец - престъпник.

На 26 септември 40-годишен гражданин на Чешката република беше арестуван в Чикаго. През 1999 г. е осъден за управление на МПС под влияние (DUI) с едногодишен надзор. През 2005 г. той е осъден за второ DUI и е осъден на една година лишаване от свобода в Илинойския затвор. През 2007 г. е получил окончателно решение за отстраняване от федерален имиграционен съдия в Чикаго. Той все още беше тук.

На 26 септември 30-годишен гражданин на Мексико и свързан с известна банда беше арестуван в Чикаго. Не се знае кога и къде влиза незаконно в Съединените щати. След влизането си през 2003 г. е осъден за DUI; през 2012 г. е осъден за притежание на контролирано вещество и производство или доставка на кокаин. Също през 2012 г. той е осъден за незаконно повторно влизане в Съединените щати след отстраняването му.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ДЕПОРТАЦИИТЕ В ЧИКАГО: Последните арести идват след като депортациите вече са отбелязали значителен ръст в Чикаго, откакто Тръмп встъпи в длъжност и ръцете на службите за прилагане на митническите и имиграционните закони бяха развързани за действие. Това е според данните на ICE, предадени в резултат на исканията на Закона за свобода на информацията (FOIA) от местните информационни агенции.

Между 1 януари и 30 юни 2017 г. 2,787 незаконни имигранти бяха арестувани от чикагски агенти на ICE и депортирани в 71 различни държави. Това е около 30% увеличение в сравнение с арестите, направени по време на подобен период от администрацията на Обама. Чикагската полиция обхваща Илинойс, Индиана, Уискансин, Мисури, Кентъки и Канзас.

Федералните служители отдадоха цялостното увеличение на депортирането отчасти на изпълнителната заповед на Президент Тръмп от 25 януари, освобождаваща ICE от приоритетните класификации на ерата на Обама, и изпращането на повече от 100 нови имиграционни съдии до имиграционни затвори в цялата страна. Девет от всеки десет случая, изслушани в затворите, доведоха до окончателни заповеди за отстраняване. За мен това показва липсата на адвокати, представляващи тези имигранти в затворите, които биха могли да поставят положителни претенции за облекчаване на отстраняването, като формулиране на валидни искове за убежище. Толкова за полагащата се процедура, въпреки че имахме същия проблем и при Обама.

Мексико, Гватемала, Хондурас и Хаити са начело в списъка с дестинации за отстраняване, направени от ICE в Чикаго.

Повече от 60% от депортираните в Чикаго бяха мексикански граждани, общо 1,878.

Гватемала има 305 според сведенията, Хондурас - 163, Хаити - 123 и Ел Салвадор - 88. Помислете колко от тях са били членове на банди и как това допринася за нестабилността в Централна Америка. Това е огромен проблем, който се разпространява извън региона.

Докато много от хората, отстранени от Чикаго, са граждани на Централна и Южна Америка, всички краища на света са на картата за депортиране.

Американските съюзници не бяха освободени от имиграционни нарушения, водещи до депортиране, включително Полша (9), Йордания (7), Кралство Испания (4), Израел (3), Франция (1).

Африка и Близкият изток всички получиха депортирани от Чикаго тази година, включително Кения (11) и Саудитска Арабия (7).

Има 13 депортирани в Китайската народна република и един - в Русия. Само един? Наистина ли?

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: Имиграционните агенти на летището все повече настояват да преглеждат вашите мобилни телефони, лаптопи и цифрови фотоапарати. Имат ли право? Федерален съдебен процес, подаден миналата седмица от единайсет граждани на САЩ, заявява, че проверяването на телефони и лаптопи на летищата и на границата нарушава конституционните права на ищците. Какви са вашите права?

ОЩЕ: Имигрантите са добре приети и се заселват в голям брой в по-малките и средно големи градове на Америка, като по този начин съживяват местните икономики и спасяват тези градове от застой и застаряващо население. Исторически погледнато, повечето американски градове и малки селища бяха уредени от имигранти преди век - забравяме, нали? Връщаме се към демографско и икономическо съживяване на средния градски пейзаж, за който бяхме забравили, само че с различни цветове. Рокфорд, Илинойс, е нашият случай.

John W. Kearns

