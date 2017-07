Още новини за престъпността и имиграцията

Днес можем да обобщим нашата серия за престъпността и имиграцията с един конкретен случай, а следващата седмица ще продължим с развитието по другите дела, които следим в новините. Можем да изучаваме казуси от новините или от собствените ни архиви (имаме такива), които като действителни случаи са интересни, защото обединяват много от сухите фактори, които обсъждаме и анализираме, за да видим какво се случва в реалния живот. Трябва да е предупреждение за читателя да види какви действия може да предприеме правителството в конкретни случаи, особено по отношение на наказателни присъди. Това е важно, тъй като често в в такива случаи би могло да се направи нещо навреме, за да се избегне отрицателен имиграционен ефект, стига хората да са достатъчно осведомени предварително. Ето един интересен случай, който събира на едно място почти всички въпроси - с драма и патос.

ДЕКОРИРАН ВОЕНЕН ВЕТЕРАН СЪС ЗЕЛЕНА КАРТА ПОЛУЧАВА ОТКАЗ НА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕПОРТАЦИОННА ЗАПОВЕД: Обжалване на заповед за депортиране на декориран военен ветеран в родното му Мексико бе отхвърлена наскоро с решение на имиграционния съд в Чикаго, връчено на ветерана и неговия адвокат миналата седмица.

Вече е издадена заповед за отстраняването на Мигел Перес младши, военен ветеран с отличия, който има зелена карта, но който е излежал присъда в щатския затвор за престъпление с наркотици след два тура в Афганистан. Перес, сега на 39, е поискал облекчение по Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу изтезанията. Това е форма на облекчение в процедура на отстраняване и се подава по същия начин (с I-589) и обикновено като част от молба за убежище или задържане на отстраняване.

Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу изтезанията е международно споразумение на САЩ да не депортира хора в друга държава, където те биха могли да бъдат измъчвани или подложени на други действия с жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Добре документирано е, че в Мексико престъпните картели често принуждават бившите членове на американските военни служби да се присъединяват към тях и да споделят тактики за обучение или ще са изправени пред екзекуция. Конвенцията изисква нациите да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на изтезанията на всяка територия под тяхна юрисдикция и забраняват на държавите да връщат хора в страна, където има причина да вярват, че ще бъдат измъчвани.

Съединените щати очевидно нарушават тази конвенция, като разрешават или участват в изтезания, а в случая с Мигел Перес - като го депортират в условия на заплаха в Мексико само поради еднократна присъда за наркотици, за която е изпълнил наказателното си време, и въпреки смекчаващите фактори като военната му служба, семейните връзки и иначе добър морален характер и безупречно досие. Това е законът - най-малкото, имиграционният закон на САЩ.

Моля обърнете внимание, че Главната прокуратура към Департамента за вътрешна сигурност би могла да подкрепи или да се съгласи с исканото разрешение. Но те се бориха срещу него и надделяха под закона. Съдията нямаше правомощието да употреби лично усмотрение.

Перес е един от многото законно постоянно пребиваващи, които са служили в американската армия и след това са били изправени пред възможността за депортиране в родината им след извършване на престъпление.

ДИАГНОЗА ПТС: Перес каза, че се е борил да задържи работата си, когато се е върнал в Чикаго след военната си служба. Потърсил лечение в болницата за ветерани в Мейууд, където лекарите му дали диагноза за пост-травматично стресово разстройство (PTS). Предполага се, че също са провеждани тестове, за да се определи дали Перес има и травматично мозъчно увреждане.

Но междувременно, тъй като му било трудно да се приспособи към цивилното общество - както много бойни ветерани, той се свързва отново с приятел от детството, който осигурявал безплатни наркотици и алкохол. В нощта на 26 ноември 2008 г., докато бил заедно с този приятел, Перес подал лаптоп, пълен с кокаин, на офицер под прикритие. Перес по-късно се признал за виновен, че е доставил по-малко от 100 грама кокаин, и в крайна сметка излежал половината от 15-годишна присъда.

В затвора в Гейлсбърг, щата Илинойс, Перес придобил образователен ценз от Лейк Ленд Колидж, общински колеж в Матун. Той потърсил лечение срещу пристрастяване, срещал се с психолог и психиатър и започнал да приема антидепресанти за регулиране на безпокойство и настроения. Работил като помощник-учител, обучавал други затворници, за да получат гимназиални дипломи. С други думи, службата му в затвора също била примерна. Поддържал връзка с децата си и планирал ново начало, когато се прибере у дома.

Тъй като работата му като помощник-учител плащала само $28,80 на месец, Перес кандидатствал за по-високо платени позиции зад решетките, за да спести пари за живот след затвора. Казали му, че няма право, защото не е гражданин на САЩ. Предположил, че имало грешка, защото смятал, че автоматично с военната служба е станал гражданин на САЩ, така че се обърнал към имиграционните служби с цел да поправи положението. В началото на 2016 г., месеци преди освобождаването си, той осъзнал, че е направил голяма грешка: не само че не бил кандидатствал за гражданство по ускорената процедура, докато бил с военните, но сега имало опасност да бъде депортиран, защото щом веднъж вниманието на имиграционните служби се насочило към случая, те издали заповед за задържане.

Чикагският му адвокат казал, че ще подаде молба за оставане (на територията на страната) към ICE. Има 30 дни за обжалване на решението на Чикагския имиграционен съд.

ДРУГИ ВАРИАНТИ? Искането за облекчение по Конвенцията на ООН за изтезанията е едно от трите усилия за задържане на Перес в САЩ. През април адвокатът и майка му се явиха пред щатската комисия за помилванията, за да помолят господин Брус Раунър да го помилва. Перес също така е подал петиция до имиграционните служби (USCIS), за да му предостави гражданство с обратна сила, когато се е присъединил към военните през 2001 г., което вероятно е трета възможност, която може да анулира заповедта за депортиране.

В ЗАТВОРА БЕЗ ПРАВО НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ: В интервю от затвора в Уискансин, където той беше прехвърлен директно от Гейлсбърг, Перес каза, че все още се надява, че сенаторите, които подкрепят неговия случай, ще се намесят в негова полза и ще спрат депортирането му в Мексико, където той не е живял още от 8-годишна възраст.

Според активисти за правата на човека и застъпници за депортирани ветерани, наркокартелите се насочват към бивши жители на САЩ, особено ветерани с боен опит, да работят за тях. Тези, които не се съгласят, са изложени на риск от тежко физическо увреждане или смърт, както и техните семейства, ако ги последват в Мексико.

Перес описал на съдията страховете си, че е белязан човек в Мексико. Ветераните често се идентифицират лесно чрез татуировките, езика и маниерите. Перес описва три татуировки: Статуята на свободата, боен кръст за почитане на падналия войник и отличителните знаци на Специалните части на армията на САЩ, която гласи „освобождение на потиснатите".

„Не е това, което мисля, че ще се случи с мен. Това е, което знам ще се случи", каза Перес. „Не е като да мога ... да се приспособя и да се претопя. Просто не става така. Колко време ще мога да крия факта, че съм депортиран и че съм бил в армията?"

СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО НЯМАТ ЗНАЧЕНИЕ: Извънредни трудности за гражданин на САЩ, зависими малолетни деца, родени тук, семейни връзки и връзки с общността, или добър морален характер, освен тази единствена присъда, не са фактори под имиграционния закон на САЩ в този случай. И както често става с много други ветерани със зелената карта, Перес, женен баща на две деца-граждани на САЩ, погрешно смятал, че е станал гражданин на САЩ, когато е положил клетвата да защищава тази нация. Но Перес е бил в грешка.

На 3 юли 2002 г. ПрезидентДжордж У. Буш подписа изпълнителна заповед, която даде възможност на негражданите, които са служили във въоръжените сили на или след 11 септември 2001 г., да подават незабавно искане за ускорено гражданство. В Кандахар по онова време Перес никога не е разбрал, че е длъжен да подаде молба и че гражданството не се присъжда автоматично. Военните началници никога не са предложили да му помогнат да ускори своето гражданство или дори да се уверят, че е подал, каза той.

За това недоглеждане му става ясно, когато е призован в имиграционния съд малко преди освобождаването му от затвора в Гейлсбърг миналата година. ICE, разбира се, е издал молба за задържане след изпълнение на присъдата и Перес никога не е бил освободен от затвора. Вместо да се отправи към семейството си в Чикаго, той бе прехвърлен в затвора в Уискансин за имигранти, чакащи депортиране.

Когато законните жители или хората, които са тук незаконно, извършват престъпления, стандартната процедура на ICE е да им позволи да излежат присъдата си за престъплението в САЩ и след това да ги депортират.

Около 18,700 законни постоянни жители са във въоръжените сили на САЩ и около 5,000 се присъединяват всяка година, според Министерството на отбраната. Повече от 109,000 мъже и жени на военна служба станаха граждани до края на 2015 г., според статистиката на USCIS. Но Перес не е един от тях.

„Това е все едно за се бориш с доживотна присъда", каза Перес на съдията. „Резултатът от това определя остатъка от живота ми, прекаран далеч от моето общество, моя начин на живот, моите близки и да не споменавам, моята страна ... Това е моята страна, независимо какво се случва тук."

КАКВО Е МОГЛО ДА СЕ НАПРАВИ? Това, което имаме тук, е липса на информация и липса на предприемане на действия, когато биха имали ефект. Наистина вярвам, че хората в конкретна ситуация като имиграционната например, и особено ако имат зависимо от тях семейство, имат задължението да потърсят необходимата информация. Ако имате деца, трябва да имате здравна застраховка и застраховка живот. Какво ще стане, ако семейството ви загуби вашите доходи? Очевидно е, че Перес е трябвало да се увери, че е гражданин, което е лесно да се направи, и да се натурализира, когато е имал шанс. Това би било най-доброто. Веднъж, когато вече е в затвора и осъзнал, че има имиграционен проблем, е трябвало да започне незабавно кампания за атакуване на присъдата с молба за отмяна или с молба за помилване. Да се убеди прокуратурата на Департамента за вътрешна сигурност да подкрепи исканото облекчение, е трябвало да се предприеме кампания отгоре надолу, която е трябвало да започне навреме. Но може би е направил всички тези неща и все пак е установил, че престъпление, свързано с наркотици, продължава да бъде бариера за облекчение по Конвенцията на ООН за изтезанията. Може би има възможност и друга страна освен Мексико да приеме него и семейството му.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ: Какво правим за нашия военен персонал и нашите ветерани? Защо военните се грижат за тези, които могат да се натурализират? Колко честа е диагнозата на пост-травматично стресово разстройство? (Много!) И какви са последиците от това върху живота на ветеран след като той или тя е извън службата? Перес не е необичайна история. В един момент се оказа, че най-възрастният жив ветеран е страдал цял живот от недиагностициран ПТС. От 2012 г. насам 16% от 1,5 милиона ветерани от войната в Близкия Изток са били с ПТС диагнози и още повече - с травматично мозъчно увреждане. Те също показват висока степен на безработица и семейна дисфункция. Те се нуждаят от помощ, грижи, консултиране и обучение за работа, след като се освободят от военна служба. Факторите на ПТС и рискът за имиграционното положение трябва да бъдат взети предвид при отлагането на наказателното преследване. Това е национална трагедия и пародия на справедливостта, а Мигел Перес е лицето на плаката.

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: Ще обобщим още няколко интересни случая, които наблюдаваме в новините, преди да напуснем тази тема. Бебета, осиновени от Корея преди десетилетия, но с неуредени имиграционни документи, не са били в състояние да оцелеят, след като били депортирани като възрастни в резултат на получени присъди. Има ли развиващ се скандал? Примерни проучвания от последните новини.

