DACA остава, родителите все още депортируеми

Имиграционна реформа? Ще отложим планираното за днес разглеждане на предложените от хардлайнерите републиканци антиимиграционни законопроекти в Конгреса, (някои от които да се надяваме, че няма да видят бял ден), в полза на някои други, актуални за имигрантите новини:

Департаментът за вътрешна сигурност наскоро уталожи много нерви, като най-накрая обяви, че за момента ще продължи програмата за доведените като деца (DACA). Администрацията на Тръмп не дава никакви гаранции за бъдещето на тази програма, но засега ще продължат да се приемат заявления и подновявания и да се дават разрешения за работа за одобрените „мечтатели". DACA е отворена за бизнес.

СПОКОЙСТВИЕ ЗА „МЕЧТАТЕЛИТЕ", НО ОТМЯНА НА DAPA: Департаментът за вътрешна сигурност неотдавна обяви, че ще продължи програмата на Обама, предназначена да защити така наречените „мечтатели" имигранти, които отговарят на условията (и кандидатстват!) за DACA, програмата за отложени действия за пристигналите като деца, и ще продължи да им предоставя разрешения за работа, както и евентуално да се квалифицират за финансова помощ за колеж. Тук ще отбележа, че има случаи на хора от DACA, поставени в производства за отстраняване, което разяри имиграционните активисти, но тези случаи са следствия от неподновяване на изтекла молба - така че имайте го предвид!

Въпреки кампанийните обещания на Тръмп да прекрати програмата и да депортира всички участници в нея, официална публикация в уеб сайта на Департамента за вътрешна сигурност казва, че имигрантите, записани в програмата на DACA, започнала през 2012 г., ще продължат да бъдат допускани за подновяване на всеки две години, и отбелязва, че „никакви разрешителни за работа няма да бъдат прекратени преди текущите им дати на изтичане на срока".

Съобщението на Департамента категорично заяви, че „меморандумът от 15 юни 2012 г., който е създал програмата DACA, ще остане в сила".

ТРЪМП ВЕДНАГА ПОЯСНИ: Служители в Белия дом и Министерството на вътрешната сигурност заявиха в петък сутринта, че тези изявления имат за цел единствено да изяснят, че имигрантите, записани в програмата на DACA, няма да бъдат незабавно засегнати от отделно действие, което официално отменя DAPA - програма, която никога не влезе в сила, защото беше задържана от федералните съдилища, преди да е започнала. DAPA е подобна програма за имигранти без документи, чиито деца са граждани или постоянни постоянно пребиваващи, и която включваше определени разширения на DACА.

„Няма окончателно решение относно програмата DACA, за която президентът подчерта, че трябва да се борави със състрадание и със сърце", каза Джонатан Хофман, помощник-секретар по връзките с обществеността на Департамента за вътрешна сигурност. Той добави, че Джон Кели, секретарят по въпросите на вътрешната сигурност, „отбеляза, че единствено Конгресът може да осигури дългосрочно решение на този въпрос".

ОПАСНО САМОДОВОЛСТВО И ОСНОВАНИЕ? Някои смятат, че може би Тръмп има предвид политическите рискове от създаването на проблеми за група хора, които се възприемат съчувствено от много американци. В някои случаи имигрантите не знаят, че са в страната незаконно. Много от тях са посещавали американски училища от времето, когато са били в детска градина. Но след като са включени в „безопасно пространство", тези млади хора го смятат за даденост, независимо от незаконния им статут. Това е опасно. Надяваме се, че те ще станат активисти на имиграционната реформа. Има около 800 000 „мечтатели" от DACA от около 11 милиона нелегални имигранти, които живеят и работят в САЩ в момента. Може би познавате един от тях.

ЕДИН ПРИМЕР: „Първоначалната ми реакция беше: каква е клопката?", казва Карлос Роблес-Шанахан, 27-годишен бизнес консултант в Чикаго, в отговор на последните новини. Роблес-Шанахан очаква подновяването на статута си на отложено действие. „Звучи твърде добре да е истина. Ако ни дават това, какво ни отнемат?"

Роден в Мексико, г-н Роблес-Шанахан и двамата му братя и сестри следват родителите си в Чикаго през 2004 г., когато са били деца. Той и брат му са арестувани и задържани от имиграционни офицери във влак за Бостън през 2010 г., но им е дадена временна отмяна на депортацията. (Това вероятно означава, че Роблес-Шанахан е бил поставен в процедура на отстраняване, но случаят е бил административно затворен, когато се е квалифицирал за DACA.) Присъединяването към програмата за отложено действие две години по-късно, каза той, му позволило да получи финансова помощ от колежа си, да преподава една година с отпусната стипендия, да получи магистърска степен, да е назначен на добра чиновническа работа и да купи къща на майка си. Това е американската история на успеха, която искаме да чуем за всички имигранти.

„DACA промени много неща за мене и за брат ми, изключително много", каза той. „С едно щракване на ключа".

Г-н Роблес-Шанахан наскоро се омъжил за гражданка на САЩ и започнал процеса на кандидатстване за зелена карта, но се опасява, че способността му да работи и да живее в страната ще бъде застрашена, ако статутът му на отложено действие не бъде подновен. Това е така, защото вероятно е в процедура на отстраняване и сега делото му трябва да се отвори отново и после да се прекрати в полза на административната обработка на документите му за зелена карта, преди той да може отново да получи законно разрешение за работа въз основа на това. Това може да отнеме години. Системата трябва да се реформира.

КРАЙ НА DAPA: РОДИТЕЛИТЕ НА „МЕЧТАТЕЛИТЕ" МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ: През 2015 г. Президент Обама предложи разширяване на програмата DACA, наречено DAPA или отложено действие за родители на американци (родители на деца, родени в САЩ или със зелени карти) – програма, която би могла да защити от депортация допълнителни пет милиона души, както и да им се даде законно разрешение за работа.

Тази програма никога не се въведе, защото - както може би си спомняте, съдът в Тексас я блокира по искане на коалиция от 26 щатски прокурори. След това Върховният съд блокира с 4 на 4 гласа оспорването на това решение, като по този начин остави в сила решението на низшестоящия съд. Но сега решението на Администрацията на Тръмп да анулира изпълнителната заповед на Обама, с което се обявява програмата DAPA, официално прекратява съдебното производство.

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: Още новини за имигрантите. Ще разгледаме няколко важни случая сега пред Върховния съд, които може да са от интерес за имигрантите. Илинойс поставя прецедент в национален мащаб с приемането на закон за защита на имигрантите от федералното правителство. Законът за доверието в Илинойс мина както в Илинойската камара, така и в Сената, а наскоро се приземи на бюрото на Губернатор Раунър за подпис, преди да влезе в сила. Ще изчакаме и ще видим дали това ще се случи, но поне засега изявлението е направено.

СЕДМИЦИТЕ СЛЕД ТОВА: Законодателството на твърдата линия в Конгреса - републиканците - ваши приятели? Икономическото въздействие на имиграцията, или по-скоро вредното въздействие върху американската икономика на анти-имигрантските мерки на Тръмп. Резултатът вече се усеща. Какво представлява изпълнителната заповед? Закон ли е това или е политика? Наистина ли променя нещо? Предстоящите междинни избори. Какви са те и какво е заложено в играта?

John W. Kearns



