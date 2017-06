Какъв е сегашния климат за нелегалните имигранти в САЩ?

Тази седмица ще продължим да описваме сегашния климат за нелегалните имигранти в режима на Тръмп, обръщайки поглед към имиграционните съдилища.

Сега има девет заседаващи съдии в Имиграционния съд в Чикаго. Те се занимават със случаи от Илинойс, Уискансин, Индиана и част от Кентъки.

Финансирането на Изпълнителното бюро за имиграционен преглед (EOIR) изостава от изразходването на средства за правоприлагащата мисия на Департамента за вътрешна сигурност, което означава, че от години се създават повече дела, отколкото съдебната система е финансирана да поеме.

Основната страна на произход за тези, които се явяват в Чикагския съд, е Мексико. Повече от 10,600 души в системата на Имиграционния съд в Чикаго в края на март бяха мексикански граждани. Други са жители на Хондурас, Гватемала и Ел Салвадор, като днес от всяка от тези страни има повече от 2,000 души в системата.

Изпълнителното бюро за имиграционен преглед (EOIR или имиграционен съд) е част от Министерството на правосъдието. Имиграционните служби USCIS и ICE са част от Департамента за вътрешна сигурност (DHS). EOIR публикува данни за всяка фискална година за броя на входящите случаи, известни като призовки за явяване пред имиграционен съдия (NTA). Това е обвинителният документ в съдебната депортационна процедура. Данните показват, че през фискалната година, приключила на 30 септември 2015, Имиграционният съд в Чикаго е получил 7,160 нови призовки. Предишната година е имало по-малко от 7,000. През първите шест месеца на тази фискална година обаче броят на призовките в Чикаго е бил 4,574, като системата е натоварена с темп на значително увеличение на новите случаи спрямо миналата година.

Получаването на призовка за явяване пред имиграционния съдия започва процеса срещу този, за когото се твърди, че е незаконно в страната, независимо дали е бил арестуван и задържан след това или не. Информацията се обработва за първи път в най-близкото подразделение на ICE и след това хората се преместват в един от няколкото местни центрове за задържани, списъкът на които включва окръжните затвори на ДюПейдж и МакХенри Каунти, и този в Кеноша Каунти в Уисконсин. След това някои от задържаните може да имат право да платят гаранция и да излязат навън. Следователно техните случаи няма да бъдат разглеждани ускорено. Случаите им може да отнемат години и даже лесно да се прехвърлят в следващата президентска администрация.

По-голямата част от онези, които се явяват в имиграционния съд средно на ден, са за така наречените „главни" календарни изслушвания. Тези предварителни изслушвания се използват да се разгледа предявеното обвинение в присъствие на лицето, обвинено в незаконно пребиваване в страната, което позволява на съдията да реши дали има основания да отстрани това лице от САЩ и евентуално да му разреши да излезе под гаранция, ако е задържано.

И така, в продължение на дни хората се тълпят в чакалните в очакване на реда си да минат по тесния коридор и да влязат в една от малките съдебни зали, където се гледа делото им. Често семействата влизат в помещенията заедно, някои от тях с деца на ръце. Всички с надежда да бъдат оставени в страната.

Наскоро (по време на изслушване на молба за освобождаване под гаранция), прокурор поиска от съдията да задържи арестанта в затвора като опасен за обществото, защото имал присъда за кражба преди 20 години. Съдията, някак изненадан от усърдните усилия на правителството да държи този безобиден обвиняем в затвора за сметка на данъкоплатците, отказа да го направи и вместо това постави гаранция в размер на 2,000 долара като отбеляза, че човекът се е озовал в ръцете на ICE само защото полицията по някакъв претекст го спряла и установила, че кара без валидна шофьорска книжка.

Адвокатите и защитниците на имигрантите казват, че в имиграционния съд под управлението на Тръмп е влязъл нов тон. Адвокатите споделят, че прокурорите изглеждат по-агресивни, макар и да имат по-малка свобода на проява на положително усмотрение към пребиваващите незаконно в страната имигранти.

„Те всъщност ни казват, че повече няма да е така", заявява адвокатът на Касас-Торес, Дарио Кастанеда.

Въпреки агресивната държавна позиция средният брой дни за приключване на дело в Чикагския имиграционен съд продължава да расте. Най-новите данни показват, че през 2010 г. средният брой дни за обработка на дело е 381, което се е увеличило до 962 дни до края на март тази година.

Забавянето в системата е забележимо при много съдебни заседания. На една жена, седяща на масата за ответници заедно с 12-годишната си дъщеря - и двете в страната незаконно, й беше казано, че момичето няма нужда да се явява в съда на следващата насрочена по делото дата.

Следващата дата ще бъде 6 април 2020 г.

Много от хората, които се озовават в съда, приветстват дългите периоди между датите. Както казваме в имиграцията: „опитвайте се да спечелите бързо или да загубите бавно". Но дългите продължения дават на незадържаните имигранти време да обработват молби за облекчаване на положението си, чието одобрение може да послужи като защита в депортационната процедура. Това закъснение им дава време да се опитат да работят с Департамента за вътрешна сигурност, за да оправят случая си или дори да променят имиграционния си статут.

Например на една жена от Латвия, обвинена в пребиваване в страната по-дълго, отколкото й е позволено, съдията каза, че майка й може да я спонсорира за виза. Съдията й даде следващата дата на съдебното заседание през април 2021 г.

„Ще чакаме с нетърпение новия президент", се пошегува адвокатът й пред съдията.

Но изслушванията могат да доведат и до бързи резултати, както се случи с един мъж, задържан в затвора на МакХенри Каунти (задържан, следователно с ускорена процедура), който се яви в съда по видео и се идентифицира като Родриго Козме-Мезо. Човекът, който нямаше адвокат, призна, че е влязъл незаконно в страната през 2006 г. и има присъда за кражба с взлом през 2008 г. с причинена голяма телесна повреда на жертвата, и оттогава е прекарал много време в затвора.

Имиграционният съдия му каза, че няма надежда да получи убежище или по друг начин да спре депортирането си. Г-н Козме-Мезо каза, че няма да се бори против отстраняването си. Той попита колко време ще отнеме, преди да бъде качен на самолета за Мексико.

„Това обикновено отнема няколко седмици", отговори съдията. „Зависи колко ще отнеме на офицерите да получат документите ви за пътуване." Също така може да отнеме време, за да се уреди един офицер да отиде с него, ако трябва да е на „придружен" полет. И в повечето случаи осъденото лице ще трябва да изтърпи присъдата си в затвора в САЩ, преди да бъде депортирано.

И с това Козме-Мезо се изправи и излезе от екрана.

Според Изпълнителното бюро за имиграционен преглед (EOIR) броят на закритите дела в Чикаго, завършили с окончателни нареждания за отстраняване през фискалната година 2016, е бил 2,358. През първите шест месеца на тази фискална година тази цифра вече е достигнала 1,662 случая.

За онези, които имат шанс да се борят с депортирането, т.е. онези, които могат да покажат правдоподобна причина за облекчение, се назначава дата за пълно и окончателно изслушване по същество на делата им, когато може да бъде взето решение по тях. Това е производство, известно като изслушване по същество или индивидуално изслушване - като това, в което г-н Касас-Торес (от миналата седмица) пледира по случая си.

Например, подсъдимите или „ответниците" могат да подадат молба за убежище на редица основания и често правят. Наскоро в един от двете съдебни зали в мазето на Конгрес Паркуей друг мъж от Мексико успешно заяви, че не трябва да бъде отстранен, защото е дългогодишен пребиваващ в Щатите, който се е противопоставил да се присъедини към наркокартели в своята родина и би могъл да бъде наказан, ако се върне там. Той получи убежище да остане в страната от благосклонния съдия.

Нещата не се развиха толкова добре за един мъж от Еритрея, Африка, който се обърна към съдия Салцман чрез преводач на родния си тигрински език. Човекът разказа на съдията дълга история, започнала в Еритрея, където бил арестуван миналата година, докато се разхождал с приятели, и обвинен, че практикува забранена религия, защото един от тях е носил Библия. После избягал и бил трафикиран в Судан и Дубай, след което летял до Бразилия; после предприел изтощителното пътуване през Централна Америка и Мексико.

Арестували го, когато пристигнал на Тексаската граница през януари и потърсил убежище.

Адвокатът на Департамента за вътрешна сигурност, Кейтлин Коркорън, се изправи срещу мъжа и попита дали е бил някога в Европа. Не, отговори той.

След това Коркорън му показа фотокопирана снимка от пристигането му на летище в Панама през октомври и представянето на митническите работници на документи, показващи, че има статут на бежанец в Швейцария, както и разрешение да живее там като пребиваващ. Ами сега! Имиграционна измама по време на дадени под клетва свидетелски показания пред съдията. Лошо!

Това беше рядък драматичен момент в имиграционния съд.

След дълга пауза раменете на мъжа се сведоха и той призна, че това е вярно. Всъщност живял в Швейцария от 2008 г. насам.

„Беше трудно за мен, затова дойдох тук", смутено каза той.

Салцман бързо заключи, че човекът е излъгал в съда и е подал фриволна молба за убежище и нареди да лети за Еритрея през юни, без да се връща в Съединените щати. Адвокатите му заявиха, че ще се опитат да убедят американските служители да го изпратят обратно в Швейцария.

Така приключваме с разглеждането на действителни случаи.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Имиграционните хардлайнери излязоха на сцената в Конгреса. Разглеждаме новите предложени проектозакони.

John W. Kearns



