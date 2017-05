Тръмп заплашва градовете - убежища

TРЪМП ЗАПЛАШВА ГРАДОВЕТЕ-УБЕЖИЩА: ЗАКРИЛЯЙТЕ НЕЛЕГАЛНИТЕ СИ ИМИГРАНТИ И ЩЕ ЗАГУБИТЕ ФЕДЕРАЛНИТЕ ПАРИ: Заявявайки намерението си да стегне прилагането на закона из цялата страна, преди две седмици Администрацията на Тръмп заплаши да спре федералните безвъзмездни помощи, включително и по-специално финансирането на правоприлагащите органи, за щатите, градовете и местните власти, които спират своята полиция и управите на затворите си да докладват на федералните власти при задържане на имигранти без документи.

Федералните имиграционни власти искат местната полиция и правителствата да им помагат в издирването на нелегални имигранти и имат различни програми за насърчаване на това сътрудничество. Повечето местни юрисдикции в различна степен или пренебрегват това, или се противопоставят, въпреки че някои са прегърнали тази възможност, а и никога не знаете кога може да попаднете на случаен стараещ се полицай. Поставянето на местното население в страх от полицията повече, отколкото вече е, не се смята за много ефективно за правоприлагащите органи и кара жертвите на престъпления или домашно насилие да се страхуват да излизат „на светло". Имиграционното правоприлагане е изцяло въпрос на федерален закон. Той е много подробен и технически, а местната полиция не е готова да се справи с него. Законният имиграционен статут е въпрос на такова тълкуване на федералния закон, че легитимни местни жители, които не са граждани, и досега могат да гласуват в много местни избори.

ГРАДОВЕ-УБЕЖИЩА: В Съединените щати „град-убежище" е градът, който ограничава сътрудничеството си с усилията на националното правителство за прилагане на закона за имиграцията. Лидерите на градовете-убежища искат да намалят страха сред хората, които се намират незаконно в страната, от депортация и евентуално разпадане на семейството, така че тези хора да са по-склонни да съобщават за престъпления, да използват здравни и социални услуги и да записват децата си в училище. Общинските политики включват забрана на полицейските или градските служители да разпитват хората за имиграционния им статут и да отхвърлят исканията на федералните имиграционни власти да задържат хора след излизането им, ако са били задържани за нарушаване на местното законодателство. Такива политики могат да бъдат определени изрично в местните закони или в писмени нареждания, както в Чикаго и Кук Каунти, или се наблюдават на практика, но наименованието „град-убежище" няма точна правна дефиниция. Това вече води до проблеми, както ще видим. Центърът за изследвания в областта на имиграцията, който се застъпва за рестриктивна имиграционна политика, изчислява, че около 300 юрисдикции на САЩ, включително градове, кметства и щати, са приели поведение на убежища.

Въпреки това, когато група кметове се срещна тази седмица с Главния прокурор Джеф Сешънс и неговия екип във Вашингтон и поиска определение на понятието „град-убежище" , те получиха малко удовлетворение. Това не би трябвало да е проблем, но нека да видим защо е така.

„Казаха ни : Ние все още не сме го изяснили напълно", сподели кметът на Ню Орлийнс Мич Ландриу, който получи едно от заплашителните писма на Министерството на правосъдието. „Щастливи сме да работим с Президента, но те трябва да разбират за какво говорят. Не можете да ни обвинявате, че сме нарушили правилата, ако не сте ни казали какви са правилата."

Има определени конкретни федерални инициативи, които федералните служители по прилагането на имиграцията искат да принудят местните юрисдикции да следват. Съществуват сериозни причини, поради които местните юрисдикции могат да откажат да спазват тези федерални правила. Федералните правила в това отношение не са обвързващи и местните юрисдикции, които смятат, че тези федерални правила са незаконни или не са добре препоръчани, могат да почувстват натиск, но не могат законно да бъдат принудени да се съобразяват.

ФЕДЕРАЛЕН СЪДИЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛОКИРА УКАЗ НА ТРЪМП КАТО НЕКОНСТИТУЦИОНЕН: Дори и окръжният съдия Уилям Орик, който миналата седмица блокира изпълнителната заповед на Тръмп да спре всички федерални субсидии на „градовете-убежища", определи тази заповед като неясна, което означава неконституционна и следователно незаконна. Съдията насърчи Администрацията да разработи правила или насоки относно „определянето на една юрисдикция като „убежище". По-късно ще разгледаме подробно защо съдия Орик реши, че нареждането на Тръм е незаконно, и го блокира.

Когато миналата сряда от Министерството на правосъдието бе поискано определение за град-убежище, то заяви, че не може да коментира „в светлината на висящите съдебни спорове" преди Орик.

В залог са стотици милиони долари в средства от Министерството на правосъдието за подпомагане на местната полиция, прокурорите, съдиите и затворите. Орик реши, че само тези видове субсидии могат да бъдат задържани от местните юрисдикции.

Местните власти твърдят, че са принудени да подпомагат прилагането на имиграционния закон, което е федерална отговорност, и да се ангажират със съмнителната практика на задържане на заподозрени единствено да се даде време на имиграционните агенти и митническите служители да разследват статута на имигрантите. В Съединените щати е незаконно хората да бъдат държани без обвинения и според служители на местни юрисдикции това не е правилна практика.

Местните лидери казват, че заплахата за спиране на федералните пари е причинила ненужно объркване на бюджетите им, тъй като толкова много разчитат на различни федерални субсидии. В окръг Санта Клара, Калифорния, съветникът Джеймс Уилямс заяви, че смътните, неопределени заплахи от Администрацията на Тръмп „висят над главите ни". Това е причина за съдебно дело, което в този случай бе успешно.

„Град-убежище" не е юридическо понятие, а термин, който често се използва за описание на повече от 300 юрисдикции, които отказват да спазват изцяло федералните имиграционни закони. Помолени да дадат определение, няколко служители на Администрацията са се позовали на федералния закон. Законът забранява на която и да е местна агенция да възприема политика, която да кара служителите й да спестяват информация за имиграционния статут на хората, задържани от нея.

„Според Конгреса това означава, че град, който забранява на служителите си да предоставят информация на федералните имиграционни власти - „град-убежище"- нарушава закона", се казва в изявление на Белия дом във вторник. Други може да са на различно мнение. Защо?

ФЕДЕРАЛНО ОБЪРКВАНЕ: Например това не обяснява как шерифът на окръг Алахуа, Флорида, се появи в издадения миналия месец от Департамента за вътрешна сигурност доклад, заклеймяващ „градовете-убежища". Отделът на шерифа има политика, която забранява на своите агенти да изпълняват федералните искания да задържат заподозрените до 48 часа за имиграционните агенти. Говорителят на шерифа Арт Форджи заяви, че съдилищата са постановили, че тази практика е нарушение на конституционните права на заподозрените за справедлива процедура, така че те отказват да се съобразяват.

Но Форджи добави, че канцеларията му незабавно споделя информация за всеки затворник, който влиза в затворите им, с местната служба на федералната агенция за прилагане на имиграционните закони (ICE). Той каза, че полицаите докладват име, пръстови отпечатъци, държава на раждане, наказателни обвинения и дори предполагаемата дата на освобождаване на всяко лице в затворите му. Ето защо кабинетът му изпадна в шок, когато беше обявен за „град-убежище"

„Откъде идват с информацията си и как я намират, е объркващо", каза Форджи. „Хората от Вътрешната сигурност, мисля, че не са добре подготвени да се справят с нарежданията, които са им спуснати отгоре" от Администрацията на Тръмп.

John W. Kearns



Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns