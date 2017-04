СТРОГИ ПРОВЕРКИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ: С изискванията си за нови проверки за сигурността при издаването на визи от страна на американските консулства в чужбина, както и на гранично-пропусквателните пунктове тук в страната, Администрацията на Тръмп прави по-трудно влизането в САЩ за милиони желаещи посетители - туристи, бизнесмени или роднини на американски граждани.

Дипломатически каблограми (дипломатически документи, които не са предназначени за вниманието на широката публика), изпратени през миналия месец от Държавния секретар Рекс Тилърсън до всички американски посолства, инструктират длъжностните лица по места да увеличат контрола си до по-голяма степен. Това е първото доказателство за „екстремните (засилени до крайност) проверки на надеждността", които г-н Тръмп обеща по време на президентската кампания.

КАКВО СТАВА СЪС СТРАНИТЕ НА БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ СЪС САЩ? Заплахата от проникването на ислямски терористи в Съединените щати не идва от страните от Близкия изток, изброени по име в изпълнителните заповед на Тръмп за забрана на пътуванията, успешно оспорвани в съда. Заплахата идва от организирани терористи и "вълци-единаци", които вече са законно в Европа и които могат просто да скочат на самолета с европейския си паспорт и да пристигнат в САЩ по безвизовата програма. Като атентатора с бомба в бельото.

Държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън насочва американските дипломатически мисии към идентифициране на „населението, даващо основание за повишен контрол" и затягане на проверките на кандидатите за визи от тези групи, според дипломатическите каблограми.

Той нарежда и „задължителна проверка (на профилите) в социалните медии" за всички кандидати, които някога са били на територия, контролирана от Ислямската държава, което според двама бивши американски официални служители ще бъде мащабна и трудоемка задача. Едно от тези длъжностни лица добави, че засега този вид проверки в социалните медии се осъществяват сравнително рядко от служителите в консулските отдели.

Четири каблограми, или меморандуми, издадени от Тилърсън през последните две седмици, предоставят информация за това как правителството на САЩ изпълнява това, което Доналд Тръмп нарече „екстремни проверки на надеждността" на чужденци, влизащи в САЩ, едно от основните му предизборни обещания. Меморандумите подсказват също административните и логистични пречки, с които ще се сблъска Белият дом при изпълнение на своята програма.

Новите разпоредби, издадени от Тилърсън, обикновено не се прилагат за гражданите на тридесет и осем (38) страни - в това число по-голямата част от Европа и дългогодишните съюзници като Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея - които могат да бъдат бързо приемани в Съединените щати по безвизовата програма. Тази програма не е за гражданите от която и да е страна в Близкия изток или Африка.

Дори и по-строгите проверки за сигурност на хората от шестте предимно мюсюлмански държави остават в момента без приложение, защото федералните съдилища временно са блокирали заповедта на Президент Тръмп за забраната на пътуванията.

Но г-н Тръмп и националната служба за сигурност не чакат, за да затегнат правилата при решаването на това кой може да влезе в Съединените щати. Служителите на посолствата сега ще трябва да упражняват засилен контрол върху кандидатите за визи, за да се определи дали представляват риск за сигурността на Съединените щати, според четирите каблограми, изпратени от Тилърсън в периода от 10 март до 17 март.

Този допълнителен контрол ще включва подробни въпроси към кандидатите за техния произход и задължителни проверки на историята им в социалните медии, за да се определи дали дадено лице е било някога на територия, контролирана от Ислямската държава. Никога не е ясно защо хората са готови да лъжат правителството на САЩ, а след това да казват истината на страницата си във фейсбук. Такива случаи има много.

Тръмп често изразява загриженост за опасността от „радикалния ислямски тероризъм" на имигрантите. Не става ясно обаче към кого точно ще бъдат насочени допълнителните контролни мерки за сигурност, тъй като телеграмите на г-н Тилърсън оставят това решение на съответните служители във всяко посолство.

ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВИШЕН КОНТРОЛ: Длъжностните лица в консулските отдели и защитниците на имиграцията са съгласни, че тези ходове на Администрацията ще увеличат вероятността за отказ на визи за хора, кандидатстващи да дойдат в Америка, а също и ще забавят бюрократичния процес на одобрение, който може да се проточи с месеци или дори години за тези, посочени за допълнително разследване. През 2016 г. САЩ издаде повече от 10 милиона визи.

Има основателни причини някои да бъдат отклонени за допълнителни проверки, когато има съмнения за връзка с тероризма или престъпността. Но защитниците на имиграционните права се тревожат, че някои хора ще бъдат профилирани заради името или националността си или заради произволна прищявка на някое имиграционно или консулско длъжностно лице.

От меморандумите на г-н Тилърсън става ясно, че Администрацията на Тръмп иска интензивно съсредоточаване върху потенциала за сериозна заплаха при вземане на решения за това кой трябва да получи виза.

„Консулските длъжностни лица не трябва да се колебаят да откажат всеки случай, предоставящ съображения за сигурност", пише г-н Тилърсън в каблограмите си със заглавие „Незабавно внедряване на повишено проучване и проверка на надеждността на молбите за виза".

„Всички решения за издаване на визи са решения за националната сигурност", добавя Държавният секретар.

Повечето хора, желаещи да влязат в САЩ - при семейство, по бизнес или за туризъм, трябва да кандидатстват за виза. Служители на посолството могат да откажат виза на всеки заподозрян като представляващ заплаха, извършил измама, или планиращ да остане по-дълго от разрешеното.

От седемте страници неквалифицирана информация, изпратени от г-н Тилърсън на 15 март, става ясно, че процесът за получаване на визи от посолствата ще става все по-дълъг и труден.

Няма да се вземат веднага решения за хора, подлежащи на допълнителна проверка, без да са минали през още по-строг и задълбочен контрол.

Според каблограмата от 15 март областите на разследване по време на задължителното интервю ще включват: история на пътуванията на кандидата, адресите, както и работната му история в продължение на 15 години; всички телефонни номера, имейл адреси и социални медии, използвани от кандидата през последните пет години, които безсъмнено ще бъдат проверявани и разследвани. Разбира се, ако консулското длъжностно лице установи, че кандидатът е пропуснал да спомене свой профил в социални медии, това вероятно ще бъде основание за отказ на виза, ако не и установяване на измама. Ако могат, със сигурност ще проверяват телефона ви и лаптопа, нещо, за което ще говорим повече другата седмица.

Държавният департамент призовава своите длъжностни лица в посолствата да забавят или разсрочват интервюта, ако кандидатът не е в състояние да предостави цялата изисквана информация и необходима документация. Г-н Тилърсън отбелязва, че допълнителният контрол ще доведе до големи забавяния, макар и в същия момент да препоръчва, че служителите не трябва да интервюират повече от 120 кандидати за виза всеки ден.

Не знаем какво означава всичко това, нито как ще се отрази директно на българите, търсещи визи за САЩ, но смятаме, че нещата ще се по-строги с предоставените на държавните служители допълнителни пълномощия за прилагането на закона. Ще отнеме известно време да се определи как ще работи това на практика. От дълго време насам не сме свикнали да виждаме законите или каквито и да е логични политики прилагани в областта на имиграцията, и можем да кажем, че имиграционните закони са най-общо лоши закони. Остава да се надяваме, че докато не получим някаква рационална промяна на закона, междувременно лошите закони ще се прилагат от добри хора.

Някои служители от посолствата смятат, че насоките от 17 март - освен идентифицирането на определено население и по-широките проверки на социалните медии, малко се различават от досегашните практики, тъй като проверките на кандидатите за виза са вече достатъчно задълбочени.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Имиграционните служби (USCIS) разширяват основните си формуляри в набиране на много повече информация. Какво означава всичко това?

John W. Kearns



Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns