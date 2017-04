Могат ли да пътуват имигрантите без документи свободно в САЩ?

Миналата седмица говорихме за ограниченията за недокументираните имигранти при пътуване със самолет из страната. Такива наистина няма при наличието на валиден документ за самоличност. Но причина за безпокойство има, и трябва да знаете къде и защо.

В КРАЙНА СМЕТКА: Много имигранти без документи пътуват свободно в Съединените щати без да се натъкват на имиграционните служби. Но едно нека е ясно: имигрантите без документи могат да бъдат задържани по всяко време и почти по всеки повод. Колкото повече недокументираният имигрант е на места, където има завишени рискове за сигурността - като летищата, толкова е по-висок рискът да го хванат. Като цяло е малко вероятно да имате проблем, ако пътувате с кола, автобус или влак (с правилния документ за самоличност), освен ако не посещавате район близо до сухопътната граница - например южните части на Калифорния, Тексас, Аризона, или в северната част на места като Ниагарския водопад, Ню Йорк или близо до канадската граница. Но ни се струва, че този вид приложение на имиграционните закони е нещо, което Секретарят на Министерството на вътрешната сигурност Джон Кели се надява да наложи из цялата страна, а не само в пограничните райони. Но засега пограничните райони получават и винаги са имали повишен контрол, и това е мястото, където е по-вероятно да се натъкнете на служител на имиграционните власти. Все пак, ако можете да представите валиден документ за самоличност, издаден в САЩ - като шофьорска книжка например, не е вероятно да имате проблеми.

Ето един пример: Нека кажем, че сте взели автобус от Ню Йорк до Ню Джърси. Имиграционните служители се качват в автобуса. Това е рядко, но се случва. Идват при вас и искат да се идентифицирате. Ако им предоставите задграничен паспорт, почти със сигурност ще ви зададат допълнителни въпроси. Как сте дошли в САЩ? Законно ли сте тук? Това са само два от най-очевидните въпроси, които ще ви зададат чиновниците. Като имате предвид, че ако им покажете издадена в САЩ шофьорска книжка, е по-малко вероятно да ви питат нещо друго.

Много нелегални или изпаднали от статут имигранти са летели в САЩ без инциденти. Рискът е по-висок. За да се качат на борда на самолет, всички пътници трябва да представят официален документ за самоличност. Отново, задграничният паспорт отговаря на това изискване. Разбира се, ако имиграционните служители преглеждат документите ви, може да бъдете задържани.

Какво е най-лошото, което може да се случи? - в крайна сметка да се окажете в процедура на отстраняване. Ако вече сте в процедура за отстраняване, можете да пътувате. Никой няма да ви притеснява за нищо. В този случай винаги трябва да носите със себе си известие за явяване в съда и валиден документ за самоличност (дори и задграничен паспорт), и трябва да можете да пътувате без страх. Ако ви е издадено известие за явяване в съда, това означава, че вече сте били разпитани от имиграционните служби и са започнали процедура за депортирането ви от САЩ. Никой няма причина да ви задържа отново.

АКО МЕ СПРЕ ИМИГРАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ? В случай, че сте спрени, задържани или разпитвани от служители на имиграционните служби, или са дошли до дома ви, не сте длъжни да отговаряте на техните въпроси извън предоставянето на документа за самоличност. Не сте длъжни да ги пускате вътре. Ако имиграционните служители не знаят, че нямате документи, и нямат заповед за задържането ви, трябва да бъдете освободени. Ако им кажете, че нямате документ, най-вероятно ще ви задържат и започнат процедура за отстраняване. Имате право да мълчите. Използвайте го.

А АМЕРИКАНСКИТЕ ГРАЖДАНИ? Засягайки този въпрос, нека да погледнем на странния случай на г-н Кан. Г-н Кан, завършил Харвард адвокат и баща на зелена барета, убит в сражение, стана доста известен по време на неотдавнашната предизборна кампания, когато се качи на мерника Тръмп. Тръмп надмина себе си, за да натрупа скандални критики и подигравки върху главата на г-н Кан и съпругата му, след като г-н Кан говори на Националната конференция на Демократическата партия.

След шестминутната си реч на Демократична конвенция миналото лято, Кизр Кан се е превърнала в нещо като знаменитост, достоен обикновен човек, който се изправи в защита на мюсюлманската общност в Америка. Историята, която разказа за сина си Хумаюн, капитан от армията на САЩ, който даде живота си, за да спре атентатор самоубиец, приближаващ се към войниците му Ирак през 2004 г., беше емоционална и предостави приковаваща вниманието телевизия. Уошингтън Пост наричече образа на Кан, размахващ джобен формат на Конституцията във въздуха и питащ дали Доналд Тръмп някога я е чел, един от най-запомнящите се на кампанията. „Аз ще ви дам моето копие", каза Кан, обръщайки се къмТръмп. „Вие не сте пожертвали нищо и никого." Неговото изказване направи Конституцията бестселър на Амазон. Търсенето в Гугъл скочи десетократно.

Ето последните новини за г-н Кан, американски гражданин от тридесет години:

БАЩАТА СЪС ЗЛАТНА ЗВЕЗДА, КИЗР КАН, ОТМЕНИ ПРЕДСТОЯЩАТА СИ РЕЧ В ТОРОНТО, СЛЕД КАТО ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗАЯВИХА ПРЕД ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ЧЕ „ПРИВИЛЕГИИТЕ МУ ДА ПЪТУВА" СА ПОДЛОЖЕНИ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ: Да, чудим се какво означава това.

Според един от организаторите на събитието, Кирз Кан, бащата със Златна звезда (Бел.прев., знак за дадена скъпа жертва в служба на Отечеството), е отменил явяването си след като му е било съобщено, че „привилегиите му за пътуване се разглеждат".

Кан и съпругата му живеят в САЩ от 1980 г. насам и са натурализирани граждани на САЩ от трийсет години.

Кан бе планиран да говори на 7 март по време на официален обяд, организиран от базираната в Торонто организация Рамзи Токс. Според организатор двучасовото събитие се очаквало да включва представяне и сесия въпроси и отговори на тема "Какво можем да направим за ужасяващия развой на събитията във Вашингтон - така че в крайна сметка да не пожертваме всичко". Очаквало се Кан да говори за толерантност, разбирателство, единство и върховенството на закона. Рамзи Токс неохотно отмени своя официален обяд и върна парите за участие на гостите си.

„Този развой на събитията не е само повод за дълбока загриженост за мен, но и за всички мои сънародници, които ценят свободата ни да пътуваме в чужбина", заяви Кан. „Не ми е дадена никаква причина защо. Благодарен съм за подкрепата ви и с нетърпение очаквам да посетя Торонто в близко бъдеще."

Не е ясно кои органи са съобщили това на Кан или на организаторите на събитието, или какви привилегии са в процес на преразглеждане. Правителствени служители на САЩ отказаха да коментират.

Говорител на службата за гранична защита (СВР) предположи, че агенцията уведомява хората, които губят членството си в програмата Глобал Ентри, позволяваща на предварително проверени пътници ускорено преминаване през митницата при пристигането им в страната, макар да няма индикация, че точно това се е случило с Кан.

„Разбира се, всеки американски гражданин с паспорт може да пътува и без статут на доверен пътник" (по програмата Глобал Ентри), заяви говорителят на СВР. На Кан не беше обяснено от страна на властите защо статутът му да пътува е „в процес на проверка."

Кан, чието семейство е мюсюлманско, се появи в заглавията на националната медия след огнената си реч на Националната демократична конвенция, по време на която разкритикува позицията на Доналд Тръмп към мюсюлманската имиграция.

„Доналд Тръмп, вие искате американците да ви доверят своето бъдеще. Нека ви попитам дали изобщо сте чели Конституцията на Съединените щати?" каза Кан преди да извади от сакото си джобен формат на Конституцията. „Аз с удоволствие ще ви дам моето копие. В този документ потърсете думите „свобода" и „равна защита под закона".

Семейство Кан имигрира в САЩ от Пакистан през 1980 година. Г-н Кан и съпругата му Газала стават американски граждани шест години по-късно. След това събитие Тръмп продължи доста дълго време лично да критикува и публично да се присмива на двойката.

Синът им, Хумаюн Кан, е бил убит от атентатор-самоубиец в Ирак през 2004 г. Армейският капитан се затичал към такси, приближаващо се към войниците му, за да го спре, когато вътре избухнала бомба. Кан е убит, а останалите войници остават в безопасност.

Кан е посмъртно награден с Пурпурно сърце и Бронзова звезда.

Събитието хвърли много личен срам и предизвика отрицателна обществена реакция срещу Тръмп по време на кампанията, но той успя някак си да спечели изборите. Сега виждаме как личната вендета и противоконституционните пристрастия на Тръмп си проличават в злоупотреба с федералната власт.

Това би трябвало да причинява всеобщото ни безпокойство.

