Под управлението на Тръмп до момента имигрантите минават през трудни и неясни времена. Носители на зелени карти са задържани на границите, хора от определена националност с легитимен бизнес в Съединените щати имат проблеми с визите си, а аз съм сигурен, че положението е еднакво трудно и объркващо и за работещите по летищата и консулските отдели, както и за офицерите на Отдела за прилагане на имиграционните и митническите закони (ICE). Тези правителствени служители са натоварени с изпълнението на последните укази на Президент Тръмп съгласно имиграционните закони, лошо изработени укази, оспорвани във федерален съд.

През последния дълъг уикенд офицерите на ICE проведоха изненадващи акции и проверки и арестуваха близо700 души. Видяхме ги да се разхождат нагоре надолу по улица Девон и в квартала Пилзен, да плашат хората и да ги разпитват за статута им. Видяхме и случаи като този в Сиатъл, където уж по време на издирването на друго лице, офицерите на Отдела срещат двама братя с еднакви разрешения под Програмата за отложени действия към пристигналите като деца, DACA (ДАКА), но арестуват само единия, но не и двамата, защото първият имал гангстерски татуировки (но не и криминално досие) и глоба за превишена скорост. Този арест се превърна в спорен въпрос, привлякъл в национален мащаб голяма част от общественото внимание. Офицерите на Отдела за прилагане на имиграционните и митническите закони сега упражняват пълна свобода при арестуването и задържането на всеки, когото намират за „заплаха към обществената безопасност" или който е само заподозрян в извършване на престъпление. Нарушението на имиграционните закони е дребно престъпление, което само по себе си може да е достатъчно. Междувременно местната полиция, предполагаемо дори и от райони-убежища като Кук Каунти, спира хора за изгоряла задна светлина на колата и разпитва нещастните шофьори за имиграционния им статут.

Какво става и трябва ли да се страхуват недокументираните? Досега отговаряхме „не", макар че несъмнено има основание за загриженост и предпазливост, както и за планиране на случайни бедствени положения. За всеки един без статут тези дни такива положения могат да включват арест, задържане (с надежда за освобождаване под гаранция), слагане в процедура на отстраняване в имиграционния съд. И няма да е съвсем зле, ако човекът може да плати гаранция и да бъде освободен и да се бори по делото си. Защото може и да е по-лошо, както ще видим по-нататък.

С цялата тази бъркотия около прилагането на законите сега имаме и добри, и лоши новини. Или ще е по-правилно да кажа лоши и по-лоши новини? Решете вие. Това ще бъде новото състояние на живот в Америка днес.

НОВИ МЕМОРАНДУМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИМИГРАЦИОННИТЕ ЗАКОНИ: Два важни нови меморандума, които определят правилата за прилагането на имиграционните закони и установяват някаква сигурност в ситуацията, бяха издадени от Секретаря на Департамента за вътрешна сигурност, Джон Ф. Кели.

Сигурно си спомняте, че често сме говорили за така наречения „Джонсънов меморандум" от 20 ноември 2014 и „Меморандумите на Мортън", издадени под Администрацията на Обама, които определяха приоритетите за прилагане на имиграционните закони и критериите за положителните и отрицателните фактори за упражняването на „усмотрение в съдебния процес" от натоварените с изпълнението на тези закони. Често се предлагаха силни аргументи по тези фактори, които успешно довеждаха до желаните положителни резултати, които не бяха непременно „положителни искове за облекчение в производства по отстраняване", но положително временно прекратяване на принудителни действия за тези, които не са имали други реални претенции за освобождаване под законово право. Дори хора с окончателни заповеди за отстраняване можеха да се чувстват сигурни и понякога дори да имат разрешение за работа, ако са имали положителните фактори, като например семейни и обществени връзки, дълго пребиваване в САЩ, както и добър морален характер, и нито един от негативните фактори като криминални присъди, имиграционна измама, или по друг начин са представлявали заплаха за обществената безопасност или националната сигурност. Възможно беше да се затварят производства по тяхното отстраняване или да се освобождават под надзор, като докладват редовно пред офицер от ICE. Тези средства не са постановени от закона, но възможни с упражняването на положително усмотрение от служителите на Отдела или имиграционните съдилища.

Всичко това се промени.

Тези нови меморандуми, които ще наричаме „Меморандумите на Кели", са меморандуми в проект, изтекли преждевременно в пресата тази седмица, все още разглеждани от Белия дом преди да бъдат издадени в окончателната им форма. Те бяха създадени да приведат в изпълнение указите на Президент Тръмп от 25 януари, които се задържат сега в съда. Тези меморандуми, по мое мнение, са изготвени много здраво и ще отстоят предизвикателство в съда. Меморандумите на Кели ще изместят всички предишни насоки за политиката на прилагане на имиграционните закони (за щастие с няколко значителни изключения), като Джонсъновия меморандум и Меморандумите на Мортън. И отново – положителните и отрицателните фактори, определени от Мортън и Джонсън, не са без значение – все още трябва да се привеждат и доказват при индивидуалните случаи – но няма да са задължителни за упражняването на преценка от страна на офицерите на ICE или имиграционните прокурори като официална политика, постановена от шефа им, който е Президентът.

Ще спомена, че още имаме програмата за отложени действия към пристигналите като деца, DACA (ДАКА), която също не е част от закона, а резултат от изпълнителна заповед на Администрацията на Обама. В следващи статии ще обсъждаме несигурната съдба на тези програми под новия режим. Но засега DACA не е обезпокоена от изричния език на Меморандумите на Кели.

Секретарят на новия Департамент за вътрешна сигурност, който заедно с Генералния прокурор на Съединените щати Джеф Сешънс, е натоварен с изпълнението на имиграционните ни закони (както може би читателите ми си спомнят), е пенсиониран генерал от запаса, командвал морската пехота и водил Южното командване, отговорно за американските военни операции, включително в борбата срещу международните наркотици и контрабанда в Централна и Южна Америка и Карибските острови. Този човек е военен, този човек е видял всичко, той е и най-високопоставеният служител, загубил син в сражение в Афганистан през 2010. Кели също е служил като команден генерал на многонационалните сили в Ирак.

Следователно не е учудващо, че говорят за изпращането на близо 100,000 войници от Националната гвардия в 11 щата за арестуване на имигранти без разрешения. Тези щати са на запад и югозапад, от Луизиана до Орегон, включително Калифорния и всички щати, граничещи с Мексико, както и щатите, граничещи с тези щати, но не в Илинойс, Средния запад, на изток и на юг. Ще трябва да принудят щатите да се съгласят с това, и съм сигурен, че много няма да го направят, освен ако гвардейците не бъдат поставени под разпорежданията на федералната власт. Можете ли да си представите затворите, които ще трябва да построят, и колко пари ще направят предприемачите от това? В бъдеща статия ще ви кажем колко пари са направили предприемачите и колко ще продължават да правят от строенето на голямата стена по границата. И така, предложението да се свика Националната гвардия, проект-меморандум, изтекъл в пресата, е отхвърлено от Администрацията на Тръмп, който казва, че няма да го направят. Но дали е наистина пробен балон, да се види дали ще мине идеята?

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Какво казват Меморандумите на Кели и преглед на настоящите събития.

John W. Kearns



Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns