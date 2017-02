ICE арестува 600 нелегални емигранти миналата седмица

Като кандидат, Доналд Тръмп обеща да предприеме твърда линия по отношение на имиграцията. Пет дни след встъпване на служба той подписа широкообхватна изпълнителна заповед, от която стана ясно, че почти всеки имигрант, намиращ се в страната нелегално, може да се превърне в приоритет за депортация. Президентският указ постанови, че приоритетите на изпълнителната власт ще включват хора с издадени депортационни заповеди, с криминални присъди, извършилите имиграционна измама и дори имигрантите, които са били само арестувани за криминално престъпление. Указът даде приоритет и на всички останали, които може да са извършили някакво престъпление, включително – доста вероятно – нарушение на имиграционните закони.

Секретарят на Департамента за вътрешна сигурност, Джон Кели, се изказа пред Конгреса миналата седмица след издаването на тези заповеди. Той заяви пред законодателите, че имиграционните агенти изразяват неудовлетвореност от това, че под Администрацията на Обама не им се е давала пълна възможност да прилагат имиграционните закони. Той сподели предположението си, че директивите на Тръмп ще сложат край на тази неудовлетвореност. Изглежда директивата сега е да се прилагат имиграционните закони. Ръкавицата падна.

ICE АРЕСТУВА 600 НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ МИНАЛАТА СЕДМИЦА: Страх обзе имигрантските общности в Америка, когато се разпространиха новините, че федералните агенти са заработили с подновена агресивност под Президент Доналд Тръмп, който се състезава за тази служба с обещанията да създаде „депортационна сила", която да удари по нелегалната имиграция въпреки очевидното им участие в работната сила на страната. За Генерален прокурор той назначи Джеф Сешънс, който иска да ограничи дори легалната имиграция. И веднага издаде заповеди да се направи точно това.

След изпълнителните укази дойде време за изпълнителни действия. Федералните власти заявиха, че не са направили фундаментални промени в изпълнителните си действия и отричат да спират хора за неочаквани проверки или да провеждат акции по места, където има нелегални имигранти, въпреки твърде многото доклади за обратното.

Тревожността всред имигрантските общности рязко се покачи миналата седмица, когато Отделът за прилагане на имиграционните и митническите закони (ICE) проведе серии от изпълнителни акции в големите градски райони, задържайки стотици хора в Чикаго, Лос Анджелис, Ню Йорк, Атланта и други градове. Чули сте тези истории, видели сте ги по новините. Отделът казва, че тези акции са „рутинни".

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ПАНИКА? Не. Следващата седмица ще обясним подробно какво се е случило и ще предложим последните новини. Но засега хората със зелени карти не би трябвало да се чувстват застрашени, но онези, които нямат легален статут, би трябвало да започнат да си правят планове. Още е рано да се каже какво ще се случи, но нека сложим нещата в перспектива и се поуспокоим.

КАКВО НАПРАВИ ТРЪМП? Изпълнителната заповед на Тръмп от 25 януари разшири списъка на депортационните приоритети да включва неграждани, които не само са осъдени, но са обвинени в криминално престъпление от някакъв характер, или които са заподозрени в извършване на престъпно действие, или имиграционна измама, или умишлена нечестност при взаимодействие с имиграционните власти, или са обект на заповед за отстраняване, или са били депортирани, а после са влезли обратно в страната.

Разбира се, че нелегалното присъствие в САЩ само по себе си е престъпно дребно нарушение, следователно можем да заключим, че Администрацията на Тръмп може да счита иначе съобразяващите се с останалите закони имигранти за престъпници и депортационен приоритет от определено ниво. Властите сега считат нелегалните имигранти за нарушители на законите на Съединените щати. До всички ли ще стигнат? Нека отговорим така: не могат да стигнат до всички. Някои от офицерите може да покажат снизходителност, съответствена с насоките. Аз обаче със сигурност бих планирал предварително за евентуалните срещи с имиграционните власти, ако бях в тази ситуация. Главното е да се избегне такава ситуация и има неща, които бихте могли да направите, за които можете да планирате, да предприемете определени стъпки.

Тези акции изглежда имат за цел да послужат като предупреждене. Служител на властта, запознат с тези набези, заяви, че е възможно предимно извършваните през деня операции – за разлика от извършваните по времето на Обама нощни акции, имат за цел да „отправят предупреждение към обществеността, че депортационната мощ на Тръмп е в действие". Със сигурност Тръмп иска да подкрепи с конкретни действия обещанията си „да бъде твърд с нелегалните имигранти".

Според активисти от Остин и Лос Анджелис тези акции може да са в отговор на политиките на така наречените „градове-убежища". Изказаха се и мнения, че произволните акции, приключили с 600 ареста по различни места в страната, са плесник в лицето на упоритите и самопровъзгласили се за убежища градове, предупреждение за прогресивните и проимигрантски настроените активисти, че тази администрация възнамерява да действа съобразно с обещанията си да прилага законите въпреки неподчинението на прогресивните от големите градове.

Нищо ново. Проимигрантски настроените активисти казват, че тази вълна от арести ни напомня за управлението на Буш, когато такива набези по работните места за залавяне на нелегални бяха често срещано явление.

Администрацията на Обама също проведе множество акции от подобен вид и също преследваше по-агресивна депортационна политика от всеки предишен президент, поставяйки рекорд на депортациите и изпращайки повече от 400,000 души обратно в родините им през 2012, когато броят на депортациите достигна своя връх. Общественото недоволство от дългите задържания и депортации на жени, деца и хора с дребни нарушения накараха Обама през втория си мандат да даде приоритет на отстраняването на престъпниците с присъди.

ДА ПОСТАВИМ В ПЕРСПЕКТИВА: 600 ареста? Това е нищо. Това е само предупредителен изстрел. В национален мащаб средно 26% от имигрантите са нелегални. Броят на присъстващите нелегално на територията на страната имигранти е изчислен на приблизително 11 милиона. Това е 3.5% от цялото население на Съединените щати.

Около 61% от нелегалните в страната имигранти живеят в двайсет големи градски райони. Много от големите градове, включително Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго, имат политики или закони да се съпротивляват и да отказват да сътрудничат на имиграционните власти, обявявайки се за „градове-убежища" за нелегалните си резиденти. По съвпадение тези градски райони са местата, откъдето дойде подкрепата за Хилъри Клинтън. И днес те са центровете на критиките срещу Тръмп.

Приоритетите на Тръмп, колкото и широкообхватни да са те, не са нищо ново. Преди Обама да въведе насоките за приоритетите за прилагане на законите, които показваха снизхождение към иначе подчиняващите се на законите имигранти със семейства и тесни връзки с общността, предишните администрации се хвърляха към всичко, което се движи. Цифрите обаче не бяха високи, тероризмът не беше станал политически проблем и последиците от 11 септември върху имигрантските общности не бяха направили тази връзка. После имиграцията се превърна в гореща политическа тема, консервативните се нахвърлиха срещу малките кафяви мексиканци, които всеки може навсякъде да забележи, защото те бяха видими, вероятно нелегални, отказваха да научат английски, и прилагането на законите стана проблем. Цифрите обаче още не бяха големи.

Обама беше очевидно прогресивен либерал, следователно - мек по въпросите за престъпността и сигурността на границите, нали? Съвсем не. Като Кенеди навремето, той се оказа твърде войнствен. При нито едно друго управление, включително и през войната с Виетнам, не сме имали толкова безмилостно воюване навън на толкова много фронтове за такъв продължителен период от време. И Обама депортира толкова много хора, колкото всички президенти преди него наведнъж.

Цифрите се покачиха. Под Президент Барак Обама правителството се фокусира върху нелегално пребиваващите в страната имигранти с криминални присъди, или представляващи заплаха за националната и обществена сигурност, или наскоро прекосили границите имигранти. Въпреки тесния фокус обаче повече от 2 милиона души бяха депрортирани под управлението на Обама, включително и рекордният брой от 409,000 души през 2012. В един момент критиците му го наричаха „Главнодепортиращ" вместо Главнокомандващ.

Рекордът на 2012 беше постигнат с помощта на Програмата за защитените общества, която помогна на властите да идентифицират нелегалните имигранти с арести. В последната половина на мандата на Обама депортациите паднаха до цифри, познати от управлението на Буш.

Като че ли все се връщаме към 2012 и преди това. Разглезихме се. И станахме самодоволни. Придобихме лъжливо чувство за сигурност. Това време изглежда се свърши.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ? Обърнете се към имиграционни специалисти, които знаят какво правят. Ще продължим дискусиите в идващите седмици.

