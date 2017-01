Какво да очакват имигрантите от новото управление на Доналд Тръмп?

КАКВО МОГАТ ДА ОЧАКВАТ ИМИГРАНТИТЕ ОТ НОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПОД ДОНАЛД ТРЪМП? След изборите предугаждахме какво би направил новият президент и какви биха били приоритетите му, щом веднъж влезе в Овалния кабинет. Всичко продължава да бъде само предположение към момента на писането на тази статия, тъй като все още не е пристъпил към определени действия, нито е подписал някакви укази, които да засягат имигрантите. Но в периода от последните статии по този въпрос той направи допълнителни изказвания, така че можем да разширим и допълним предположенията си.

Едно изглежда сигурно: всичко е несигурно. Тръмп направи имиграционната тема приоритетна за кампанията си, следователно очакваме тя да бъде един от най-важните първи приоритети на новата администрация. За Генерален прокурор той назначи Джеф Сешънс, който като сенатор беше непримирим враг на имигрантите. Назначи също един способен военен пълководец, който изглежда политически неутрален, за Секретар на Департамента за вътрешна сигурност. Характерно е за Тръмп, че прави непоследователни изявления, понякога – нереалистични, така че е наистина трудно да се предвиди бъдещият курс.

Преходният екип на Тръмп планира „няколко много здрави седмици" от действия на изпълнителната власт върху имиграцията, енергийната политика, престъпността и борбата с тероризма, както обяви пред репортерите новият говорител (прес-секретар) на Тръмп, Шон Спайсър. Очакваме Тръмп тази седмица да започне да подписва изпълнителни заповеди, докато още четете това. Ще ви държим в течение.

Междувременно Върховният съд заседава и взема решения, засягащи имигрантите – предимно позитивно, за които също ще докладваме през идващите седмици.

СЪДБАТА НА DACA (ДАКА): С един замах на писалката Тръмп има силата - и би могъл – да сложи край на действията на Обама за защита от депортация на стотици хиляди имигранти, доведени в страната нелегално като деца.

Повече от 740,000 души се подложиха на проверки на досието и получиха двугодишни разрешителни за работа под Програмата за отложени действия към пристигналите като деца, DACA (ДАКА). Ако програмата се прекрати, тези разрешителни може да се позволи да се използват - докато изтекат - през първите две години от постъпването на служба на Тръмп.

Въпреки това Тръмп вече намекна, че ще работи с контролирания от републиканците Конгрес, за съживяване на предложението, познато в миналото като Dream Act, което ще даде някакъв вид легален статут на имигрантите, доведени в Щатите нелегално като деца. Това са същите хора, покрити сега от DACA.

Междувременно лидерите на бизнес обществата (които подкрепиха Тръмп), изразиха силна подкрепа не само за запазването на DACA и защитата на тези хора от икономическа, както и от морална гледна точка, но и за рационална визова програма за временни работници, която да доставя работна ръка по местата, които американците отказват да заемат, най-вече в селското стопанство. Стоката на американските производители гние в земята, докато ние внасяме храна от отвъд океана.

В интервю на Фокс Нюз в сряда Тръмп заяви, че ще „работи върху план" през следващите няколко месеца, който може да помогне на определени хора да останат в страната.„Това е план, който ще е много строг, но ще има и много сърце", каза Тръмп.„Ще имаме прекрасни хора да идват в страната ни, хора, които обичат нашата страна."

Тръмп беше заявил, че ще работи с Конгреса по обновяване на несъмнено неефикасната система за работни визи и за намаляване на потока дори и от легална имиграция. Макар че Тръмп е в същността си центрист, твърде много се похвали по време на кампанията си как ще реструктурира имиграцията, така че остана да се види накъде ще се развият нещата.

СЪДБАТА НА КРИТЕРИИТЕ ПО МЕМОРАНДУМИТЕ НА МОРТЪН И ДЖОНСЪН: Чрез изпълнителни заповеди на бившите секретари на Департамента за вътрешна сигурност, Администрацията на Обама претендираше да ограничава депортационните приоритети до новопристигналите, до многократно нарушаващите имиграционните закони, до хората с криминални присъди, но даже и с тези приоритети се постигна рекорден брой депортации. В миналото нееднократно сме обсъждали тези критерии, които определяха приоритетите и за засилено прилагане на закона от страна на изпълнителната власт, и за проявата на снизхождение, като наличието на добър морален характер, здрави връзки с общността, изключителни трудности и тежки обстоятелства за членове на семейството, както са изложени в онова, което първоначално наричахме Мортъновите меморандуми, а след ноември 2014 – Меморандумите на Джонсън.

Ако Тръмп се разправи с тези ограничения, имиграционните агенти ще имат свободата да започнат да депортират повече хора. Процентът на отстраняванията бързо може да се вдигне със 75%, до нива, видени през 2012 в края на първия мандат от президентството на Обама, когато бяха депортирани повече от 400,000 души. Миналата година Администрацията на Обама депортира 235,000 души. Очевидно това ще изисква масивни притоци на пари във фондовете на изпълнителната власт за прилагане на законите и в разширяване на имиграционните съдилища.

Голямата част от задачата да се разбият имиграционните протекции на Обама и рязко да се увеличат депортациите ще падне върху избора на Тръмп за глава на Департамента за вътрешна сигурност, пенсионираният генерал от морската пехота Джон Ф. Кели, който беше начело на операциите за борба с наркотиците в Централна Америка до началото на миналата година. Очаква се кандидатурата на Кели да бъде потвърдена в петък.

Според адвокатите за намаляване нивото на имиграцията ще бъде изключително ефективен ход, ако още в самото начало на управлението на Тръмп Генерал Кели даде на агентите си от граничния контрол и офицерите от Отдела за прилагане на имиграционните и митническите закони ясно нареждане да вървят напред и да прилагат законите такива, каквито са в момента. Те вярват, че това ще изпрати важно послание и трябва да стане веднага след потвърждаването на Генерал Кели този петък, защото – казват антиимиграционно настроените – тези агенти вече осем дълги години чакат да получат тази заповед.

Защитниците на имиграцията очакват да видят подновяване и зачестяване на изненадващите чистки по работните места от страна на агентите на Отдела за прилагане на имиграционните и митническите закони, както и увеличаване на задържанията на нелегалните имигранти, които сега пускат на свобода, ако бъдат заловени. Много от това сега зависи от усмотрението, което тези офицери проявяват, водени от административните политики, които сега се очаква да се променят. Проимигрантски настроените защитници сега се готвят да помагат на деца, вероятно родени в САЩ, които ще видят бащите и майките си в белезници и отвеждани към центровете за задържане на нелегални имигранти.

„Тръмп и екипът му демагогстват с имигрантите от Ден първи на неговата кампания, и ние се готвим за най-лошото", каза Франк Шари, начело на Америкас Войс, група за защита на имигрантите.

А СТЕНАТА? Построяването на „голяма, красива стена" по протежението на границата на Щатите с Мексико, обявено от Тръмп, също ще е задача за Генерал Кели.

Тръмп често докарваше политическите си митинги до кресчендо с мантрата, че ще накара Мексико да плати за тази стена.

Едно от предложенията, повтаряно от съветниците му, беше, че ще обложат с данъци част от оценените на 25 милиарда долара парични преводи, изпращани у дома от мексиканските работници в Щатите всяка година. И докато това е идея, на която биха се противопоставили финансовите компании, обслужващи паричните преводи, тези компании се намериха под засилено наблюдение от години насам – понякога под формата на криминално преследване, част от което – доста несправедливо. Така че не ми се струва, че ще вдигнат много шум, дори и ако са големи банки.

Този месец Тръмп изненада някои републикански законодатели, когато каза, че ще поиска от Конгреса първоначално да плати за построяването на страната преди да изиска възстановяването на тези пари от страна на Мексико. Евентуалните разходи се оценяват на 12 до 38 милиарда долара. По-късно той каза, че не си е променил плановете от времето на кампанията, но просто се опитва да задвижи нещата по-бързо, отколкото би позволил бюджетно–кредитният процес.

„Нечестните медии не съобщиха, че парите, изхарчени за строежа на Великата стена (само за да стане по-бързо), ще бъдат изплатени по-късно от Мексико!", гласеше туит на Тръмп.

Мексиканските власти обявиха, че ще откажат да съдействат.

John W. Kearns



