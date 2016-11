Какво още могат да очакват имигрантите от Тръмп?

Ако сте легален имигрант или посетител в статут, няма от какво да се притеснявате. Но какво могат да очакват 13-те и повече милиона потенциални имигранти, живеещи и работещи тук без статут и документи, някои от тях – с години? Можем да се ориентираме по-добре сега, когато потенциалният бъдещ президент Доналд Тръмп обяви някои от важните назначения на служби в своята администрация, които ни помагат да направим съответните предвиждания.

Не изглежда много добре. Да, той е един празнословен центрист. Да, взе си обратно много от нещата, които беше казал, по-специално за съдебното преследване срещу Хилъри и изхвърлянето на всички мюсюлмани. Но той е Троянският кон, който недоволната средна класа вкара зад стените на града, и от утробата му сега се изливат твърдо десните милиардери и технократите идеолози на крайнодясното крило, които чакаха шанса си да разбият системата.

Две от най-важните назначения, които може да направи Тръмп, засягащи прилагането на имиграционните закони, са за Генерален прокурор и Секретар на Департамента за вътрешна сигурност.

Явявайки се понастоящем като най-вероятен претендент за глава на Департамента е Крис Кобак, републиканец от Канзас, който е водещ антиимиграционен активист. В момента на писането на тази моя статия постът още не е зает. Чакаме да видим дали Кобак ще бъде действително назначен за Държавен секретар на Департамента за вътрешна сигурност, но засега само отбелязваме посоката на развитие на нещата.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПРОКУРОР: Въпреки че голямата част от приложението на имиграционните закони се извършва от агенциите на Департамента за вътрешна сигурност, Департаментът на правосъдието, ръководен от най-висшия служител на изпълнителната власт, Генералния прокурор на САЩ, също играе важна роля в администрирането на имиграционните закони, включително и колко бързо могат да бъдат депортирани имигрантите. Вече осем години начело на тези агенции стояха демократи, които предпочитаха по-отворени имиграционни политики и чакаха цялостна имиграционна реформа. Това ще се промени.

Тръмп назначи дългогодишния сенатор от Алабама, антиимиграционно настроения екстремист-консерватор от крайнодясното крило, Джеф Сешънс, за глава на Департамента на правосъдието. Това ще има важни последствия за имигрантите. Показва, че Доналд Тръмп е твърде склонен да даде голяма свобода на най-лошите елементи от десницата. Най-големият ни кошмар се осъществи, и макар че Джеф Сешънс е в най-висша степен квалифициран за поста Генерален прокурор, той е неумолим идеолог на дясното крило от старата южняшка школа.

Сенатска комисия през 1986 отхвърли кандидатурата на Джеф Сешънс, тогава 39-годишен прокурор на щата Алабама, за федерален съдия заради открит расизъм. Бивши негови колеги свидетелстваха, че Сешънс използвал „н"-думата" и се шегувал по отношение на Ку Клукс Клан, казвайки, че „са окей, докато не научил, че пушат марихуана". Това може да звучи като опит за шега, но също, че Сешънс се счита надясно и от Ку Клукс Клан.

Сешънс е сенатор на САЩ от 20 години. През юли тази година Сешънс произнесе важна реч по време на Републиканската национална конвенция в полза на Тръмп, и оттогава стана неизменен негов политически съветник.

Сешънс се е противопоставял на почти всеки имиграционен проектозакон, подаван пред Сената през последните две десетилетия, който включва път към гражданство за нелегално присъстващи в страната имигранти. Бивши помощници на Сешънс изиграха важна роля, прибавяйки тежки имиграционни предложения към платформата по време на Републиканската национална конвенция през юли, включително орязване на федералните помощи за градовете, които отказват да сътрудничат на имиграционните агенти, и увеличаване на наказанията за имигранти, осъдени за нелегално повторно влизане в САЩ, след като са били депортирани. Тези специфични заявления по имиграционните въпроси като официална републиканска политика бяха толкова крайни, че за момента повярвахме, че само заради това Доналд Тръмп никога няма да спечели изборите. Каква наивност!

Като най-висш служител на изпълнителната власт, Сешънс може да приложи тези политики.

Той се е борил и срещу легалната имиграция, включително програмата за гости-работници за нелегални имигранти на територията на страната, както и визови програми за чуждестранни работници в областта на науките, математиката и високите технологии. Сешънс спомогна за прокарването на проектозакон през 2007, който в същността си докара десетгодишни забрани на федерални контрактори, които наемат нелегални имигранти.

Главният прокурор има пълен контрол върху имиграционните съдилища и дали да се повдигат криминални наказателни преследвания срещу имигрантите. Какво ще направи Сешънс от поста си на Генерален прокурор?

ПОВЕЧЕ И ПО-ТВЪРДИ ИМИГРАЦИОННИ СЪДИИ: Имиграционните съдии са всъщност адвокати на Департамента на правосъдието в Изпълнителния офис (служба) за имиграционен преглед. Този офис определя стандартите за избора и назначението на имиграционните съдии и за обучението и инструкциите, които получават, как да интерпретират имиграционните закони. Като назначавани на служба, те са много по-уязвими към политически влияния, отколкото биха били в една независима съдебна структура.

Повече от десетилетие имиграционните съдилища нямат достатъчен състав, което създава огромни задръствания при разглеждането на делата в Лос Анджелис, Сан Франсиско, Хюстън и Ню Йорк. Чикаго, където следващата ви дата за явяване в съда може да е след две години, не се счита в задръстено положение. Като цяло 522,000 депортационни дела са висящи за разглеждане в имиграционните съдилища, и дела, за които може да отнеме три до четири години в определени задръстени юрисдикции само да се назначи следващата съдебна дата, камо ли да се разгледат.

Администрацията на Обама напоследък назначи 61 имиграционни съдии, което доведе крайната бройка до 294. Това е далече по-малко от 374 – бройката, определена от Конгреса. Също през следващите няколко години се очаква много от съдиите да се пенсионират. Това ще позволи на Сешънс да наеме дузини от нови съдии, които са съгласни с твърдолинейните му възгледи.

ПОВЕЧЕ СЪДЕБНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ ЗА ПО-ДРЕБНИ НАРУШЕНИЯ НА ИМИГРАЦИОННИЯ ЗАКОН: Това се отнася до всеки, надвишил разрешения от визата му период, и влязъл или останал в страната нелегално – всеки нарушител на федералния имиграционен закон. Очевидно в началото тези усилия по прилагане на имиграционните закони ще бъдат по-агресивни по отношение на хората с каквото и да е криминално досие. Но с масивното събиране на данни по електронен път ние вече сме предприели като въпрос на националната сигурност да охраняваме нашите граници и намирането и арестуването на останалите над разрешения от виза период ще бъде като „бране на най-нисковисящия по дърветата плод" (Бел.прев., израз, който означава да се избере или осъществи най-лесноосъществимото).

С достатъчно парични фондове в системата се спекулира, че има възможност за масови внезапни нападения и чистки за изпълнението на имиграционните закони. В действителност това би бил единственият начин да се постигне онова, което Тръмп вече обяви, и което иначе изглежда невъзможно. Но може да няма вече съобразявания с „Мортънови меморандуми" и „Меморандуми на Джонсън" за хората със смекчаващи обстоятелства като връзки с общността, добър морален характер или изключително трудни условия за американски граждани. Тези съображения са в резултат на „пренареждане на приоритетите" на изпълнителната власт поради ограничени ресурси. Ако има достатъчно ресурси, една система за прилагане на твърдолинейна имиграционна политика би могла да преследва съдебно и депортира всеки, пресякъл пътя им или влязъл в системата, без значение какви са облекченията и смекчаващите фактори. Кошмарът е, че хората ще бъдат затваряни по лагери с години в очакване на съдебен процес и депортация, както са сега мигрантите от Централна Америка в нашия Югоизток. В този момент (моля имайте предвид), това е широка хипотеза, но широка хипотеза беше и възможността за победа на Тръмп.

ОРЯЗВАНЕ НА ПОМОЩИТЕ ЗА ГРАДОВЕТЕ-УБЕЖИЩА: "Градовете-убежища", както сме обяснявали в минали статии, са по-големите ни градове с многобройно имиграционно население, които са обявили политиката „не питай и не казвай" по отношение на имиграционния статут. Това се прилага, когато човек е спрян от полицията или при кандидатстване за строителни разрешения, или друг вид взаимодействие с отдели или служители на общинските власти.

Има две причини за това: 1. Имиграционният статут е предмет на федералния закон. Местните и щатски власти не са обучени и екипирани, както и нямат експертизата да прилагат сложните федерални имиграционни закони. Самите офицери от службата за прилагане на имиграционните и митнически закони едва ги разбират. Или сте „легален" резидент на дадена юрисдикция, град или щат, само заради това дали живеете там или не – това е различно и отделно от федералния легален имиграционен статут; и 2. Градовете искат да сътрудничите с полицията и да кандидатствате за строителни разрешения, или с други думи – да се съобразявате с всички градски и щатски закони и постановления, включително и сътрудниченето при полицейски разследвания. А не да се криете. Затова градовете отказват да сътрудничат с федералните имиграционни власти, които въвеждат или могат да въведат специфични изисквания към градовете за подчинение на федералните имиграционни власти. Следователно не питат и не казват.

Генералният прокурор може да съди, преследва съдебно или просто да ореже федералните фондове за изпълнителната власт на тези т.нар. „градове-убежища", които отказват да прилагат по-твърда федерална имиграционна политика.

Екипът на Тръмп за осъществяване на прехода вече е очертал планове за притискане на тези градове-убежища, включително Лос Анджелис и Чикаго, за да се помогне на имиграционните агенти да идентифицират живеещите нелегално там. „Проблемът с градовете-убежища е изцяло в ръцете на Генералния прокурор", заявяват експерти.

Под ръководството на Сешънс адвокатите на Департамента на правосъдието могат да опитват да получават съдебни заповеди, принуждаващи местни служители да съдействат на федералните имиграционни агенти. Департаментът на правосъдието може да заведе дело и да накара федерален съдия да издаде съдебно разпореждане, с което да принуди градовете да се откажат от политиката си и да се подчиняват на федералните закони. В крайна сметка Департаментът на правосъдието може да заплаши с криминално наказателно преследване градски служители, които не изпълняват закона. Понякога само заплахата е достатъчна.

Това може да е истинска катастрофа за имигрантите на дневна и местна основа. Представете си да сте под заплаха всеки път, когато карате по улиците, купувате градския стикер или се явявате на работа. В миналото сме виждали как дадени местни полицаи нарочват и се заяждат с имигрантите. Вече виждате расистите, хомофобите и белите супремасисти да свалят ръкавиците със славния им лидер, възкачен на подиума.

Моля да не ме разбирате погрешно: НЕ казвам, че всичко това ще се случи! Казвам само, че определено е реална бъдеща възможност. Ще получа много критики, че „плаша имигрантите", но аз гласувах за Хилъри. Щеше ми се всички да бяха гласували така. Няма да се заблуждаваме по отношение на новата действителност, нито ще подслаждаме възможностите в близкото бъдеще. На този етап обаче това са само възможности.

Резултатите от това събитие предстои да се видят. Кметът Рам Еманюъл вече мъжествено обяви неподчинението на Чикаго на всякакви опити за обезсилване на политиките на нашия град-убежище, така че не се притеснявайте.

Дори и без промяната на нито един закон, има някои значими промени в имиграционната политика, които Сенатор Джеф Сешънс би могъл да преследва, ако е утвърден за поста Генерален прокурор на САЩ.

ДАКА: КАКВО СТАВА С „ДРИЙМЪРИТЕ"? През 2012 Президентът Обама използва изпълнителната си власт да установи програмата за отложени действия за пристигналите като деца за отлагане на депортации и защита на близо 750,000 имигранти, които са били доведени в Америка нелегално като деца, като предостави на тези хора временно разрешение да живеят и работят в САЩ, ако отговорят на определени изисквания.

Бъдещата администраиця на Тръмп може и вероятно ще използва същата власт да анулира програмата заедно с други приоритети и изпълнителни инициативи, постановени от Обама. Можем да очакваме да видим края на ДАКА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Тръмп в последно време се отдръпна от обещанията за масови депортации, посочвайки, че вместо това ще се фокусира първо върху нелегалните имигранти, които имат криминални присъди. Той не предложи подробности какво би могло да последва, като например дали ще тръгне против програмата ДАКА. С назначението обаче на Джеф Сешънс за Генерален прокурор на САЩ имаме някаква индикация накъде ще задуха вятърът, сега нещата останат в неговите ръце.

СЪВЕТ? Докато облагодетелстваните от ДАКА очакват следващия ход на Тръмп, може да изпитват известна несигурност дали да кандидатстват за подновяване. Експертите препоръчват да го направят, ако разрешителните им изтичат преди 10 април 2017. За хората, които изобщо не са кандидатствали, засега се препоръчва да не подават молби.

ОЩЕ СЪВЕТИ? Има две години до междинните избори за нов Конгрес. Съмнително е, че междувременно може да се осъществи такова масивно прилагане на имиграционните закони, но със сигурност ще видим примери за това. Ще видим също и колко пари ще се влеят във фондовете за прилагането на тези закони.

Жизненоважно е през 2018 демократите да успеят да си възвърнат Конгреса. Препоръчва се повече политически активизъм. Беше важно обаче демократите да задържат Белия дом през 2016, но не само че половината гласоподаватели не се явиха, но значителна част от всяка демографска група, която преди поддържаше Обама, сега не дойде да гласува за Клинтън. На този етап голяма услуга направиха апатията на гласоподавателите и неефективността на лявото крило.

Моят съвет за покритите от ДАКА или за заинтересуваните имигранти е да са по-ангажирани политически с писане на писма и лобиране на хора от Конгреса и с участие в маршове и демонстрации. Да видим какво ще се случва през тези две години.

ЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ: Отново, ако сте легални, което означава американски граждани или със зелени карти, това не се отнася до вас. Също ако сте тук законно на неимигрантска временна посетителска виза като турист или студент, най-добре ще е да се поддържате в статут и да напуснете Съединените щати в определения срок и съобразно правилата на визовия си статут.

Определено можем да очакваме, че ще има по-усъвършенствано събиране на база от универсални биометрични данни и наблюдаване на посетителите – неимигранти, както и електронно проследяване на всяко влизане и излизане на граничните пунктове, както и на домашните полети.

Следователно арестуването на изпадналите от статут ще бъде лесната част – „брането на нисковисящите плодове". От години наблюдаваме как това се случва със студентите: месец след изпадане от статут идва почукването на вратата в пет сутринта. Хората ще се уверят, че ако нямат надлежно имиграционно разрешение да влязат и останат в тази страна, няма да имат правото да са тук. Това може да дойде като изненада за много и ще разстрои навиците на поколения наред.

John W. Kearns



