Безпорядък в преходния период

Миналата седмица размишлявахме по въпроса какво биха могли да очакват имигрантите под управлението на Тръмп. Имиграционният проблем беше главна тема в избирателната кампания, но както обикновено, не чухме никакви специфични предложения и от двата лагера по време на процеса. Имиграционната политика поначало е резултат от конфликтни политически цели и много позиране и реторика от двете страни на политическия спектър. Ето защо законите и процедурите невинаги имат здрав смисъл в Съединените щати. Не са рационални, а са продукт на политика.

Можем да си представим, че Хилъри Клинтън вероятно щеше просто да подкрепи предложенията за цялостна имиграционна реформа, включени в двупартийния проектозакон на Сената, пропаднал преди няколко години (S.744, Закон за сигурността на границите, икономическите възможности и модернизиране на имиграцията, който беше приет от Сената през 2013, но задушен в Камарата. Остава само да се надяваме да бъде съживен през следващата година.) Този проектозакон отговаряше на всички проблеми, но беше 700 страници и дори и спонсорите му не бяха го изчели в пълнота.

Тръмп само роптаеше срещу определени етнически групи и имигрантите изобщо, но това бяха предимно декламации на традиционалистки фанатизъм без някакъв конкретен план, освен да построи абсурдно голяма гранична стена, да забрани на мюсюлманите да пристигат дори като студенти, туристи и членове на семейства, и да депортира всички останали. Прости концепции, които половината страна може да разбере и да приеме.

Е, сега мащабите на плановете му малко се понамалиха. След като по чудо спечели изборите, нещо, което, струва ми се, и самият не очакваше, нито пък към което наистина се стремеше, когато започна, какво ще последва? Мисля, че Тръмп просто искаше да покаже нещо и вероятно да сложи запазената си марка на националната политическа сцена, но шегата накрая отиде твърде далече. И сега го притискат за конкретни неща. Които той няма! Ще продължим да говорим по изборните процеси и през следващата седмица. Все още можем да очакваме и други изненади.

БЕЗПОРЯДЪК В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД: Ако ви се струваше, че в началото групата републикански кандидати приличаше на клоунада, почакайте да видите кой се готви да управлява държавата под ръководството на Тръмп!

Шейсетте и няколко дни до 20 януари - официалното стъпване на президента в длъжност, са критични и всепоглъщащи. Избран за бъдещ президент, Тръмп трябва да получава ежедневно информация и инструктаж по сигурността, да направи близо 4,000 изпълнителни назначения, да установи връзки с бъдещите назначени, членовете на Конгреса, губернатори и чужди лидери. Трябва също да развие важни политически приоритети. Как върви всичко това?

Тръмп може и да няма конкретна политика, но има около себе си определени хора, съветници и бъдещи назначения на определени служби. Това подсказва каква ще е посоката на неговото управление, на правителството и държавата. Това е сериозен преходен процес, сравняван с пиене на вода от пожарникарски маркуч, и за гладкото осъществяване на тези процеси в миналото са полагани огромни усилия. Засега онова, което трябва да бъде масов организиран преходен период, изглежда в пълен безпорядък.

С какви хора се заобикаля той? Как се управлява преходът?

Можем ли да правим предвиждания за курса на федералната политика, или поне на имиграционната, като гледаме какво е обкръжението му. Като кандидат Тръмп беше против Голямо правителство и вътрешните хора на властта и на установената линия. Като вече избран бъдещ президент Тръмп се обгражда с доста такива вътрешни хора и лобисти от Уолстрийт в ключови роли.

От друга страна Тръмп наскоро избра Стивън К. Банън, изпълнителен председател на Брайбарт Нюз, консервативен сайт, познат с национализма си и с расистките и конспиративни настроения и репортажи, за главен стратег и старши съветник. Повечето от съветниците на Тръмп идват направо от крайнодясното крило на републиканците, Чаената партия.

Имайки предвид актуалността и спешността на този процес, вече сме свидетели и на драматични уволнения и промени.

Избраният за бъдещ вицепрезидент Майк Пенс пое ръководството на преходните усилия миналата седмица, след като г-н Тръмп безцеремонно освободи Крис Кристи, губернатора на Ню Джързи, който беше начело на подготовките със служители на управлението на Обама месеци наред, за да задвижи този сложен преходен процес. Сега усилията са замразени, според старши служители на Белия дом, защото г-н Пенс все още трябва да подпише изискваните от закона документи, за да се разреши на екипа му да започне сътрудничеството с помощниците на Президент Обама по прехвърляне на задълженията.

В отговор на въпрос дали администрацията на Обама е започнала да запознава и въвежда екипа на г-н Тръмп, официални служители на Белия Дом заявиха, че внезапното наскорошно решение на г-н Тръмп да замени г-н Кристи с г-н Пенс за момента е спряло процеса.

Даже по-лошо, двама наскоро назначени служители, които се занимаваха с националната сигурност в преходния екип на избрания бъдещ президент Тръмп, вече са били освободени. Съюзниците на Съединените щати се мъчат да осъществяват контакти, докато протоколите са пренебрегнати напълно.

Бавният и несигурен старт на онова, което по принцип е бърз и внимателно планиран процес на прехвърляне на властта, може да има дълбоки последици за зараждащата се Администрация на Тръмп. Това е предизвикателство към усилията на бъдещия президент да осъществи контрол върху федералната бюрокрация и да започне изграждането на информиран състав, подготвен за всичко, пред което ще се изправи Овалният кабинет на Ден първи от стъпването си в длъжност.

ОЩЕ ЗА ТРЪМП: Новоизбраният да встъпи в длъжност като президент Доналд Тръмп сякаш започна да смекчава някои от твърдолинейните си позиции по имиграционния въпрос по време на участията си в телевизионни предавания миналата неделя, но потвърди обещанието си по отношение на абортите и нападна критиците си по туитър, оставяйки отворена възможността да продължи да използва социалните медии, докато е на служба в Овалния кабинет, и радикално да промени начина, по който президентите говорят с Америка.

Нападките по социалните медии, безпрецедентни в историята на начините, по които президентите общуват, подсказват, че г-н Тръмп не възнамерява да изостави конфронтационния си стил на общуване, когато влезе в Белия дом, докато работи в посока на отстраняване на медиите, които не подкрепят възгледите му, на заглушаване на критиците си и издигане на собствения си статут и персона.

КАКВО СМЕ ЧУЛИ ДОСЕГА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ТРЪМП: В първото си важно телевизионно интервю след неочакваната си победа този месец г-н Тръмп повтори обещанието си да назначи съдия във Върховния съд, който се противопоставя на абортите и който ще помогне за отхвърляне на решението от 1973 година по делото Роу срещу Уейд, което установи правото на избор – в национален мащаб, чийто ефект беше връщането на проблема за щатско разглеждане и решение. На въпроса как това ще се отрази на жените, които избират да направят аборт, зададен му по време на интервю в програмата на СиБиЕс „60 минути", той отговори:„Е, вероятно ще трябва да отидат до някой друг щат".

По имиграционните въпроси той каза, че стената, която обещаваше да построи по южната ни национална граница, може да е само допълнителна ограда тук и там. Но заяви, че приоритетът му е да депортира два до три милиона имигранти, които характеризира като опасни или като притежаващи криминални досиета – промяна от първоначалната му позиция, че ще депортира всичките 11 милиона недокументирани чужденци от страната. Президент Обама е депортирал повече от два милиона имигранти без документи по време на своя мандат, очевидно давайки предимство на тези с криминалните присъди.

Г-н Тръмп каза, че недокументираните имигранти, които не са престъпници, са „страхотни хора" и че ще решава какво да прави с тях след като се погрижи за сигурността на границите. Говорителят на Камарата, Пол Д. Райън, повтори думите на новоизбрания президент в заявлението си в неделя, че няма да има „депортационна ограда", нещо, което г-н Тръмп обещаваше да създаде в началото на своята кампания.

Доказвайки още веднъж, че без значение какво е невежеството му по някои въпроси, той не е консервативен, г-н Тръмп каза също, че смята решението на Върховния съд от миналата година по въпроса за браковете между представители от един и същи пол за добро, и че той „няма нищо против". Отдръпна се също и от обещанието си да отхвърли Обамакеър още на първия ден от встъпването си в служба, като накрая подкрепи някои популярни аспекти от закона на Обама, включително и провизията, която изисква покриване на хора с предварително съществуващи медицински проблеми, както и провизията, която позволява на млади хора да остават включени в плановете на родителите си до навършване на 26 години. Тези два аспекта, разбира се, не могат да просъществуват без другото изискване, според което всеки е длъжен да има застраховка - изискване, непопулярно сред консерваторите. Това е необходимо, за да се създаде достатъчно голяма маса участници, което да подкрепи разноските по покриването на хората със съществуващи проблеми, което знаем, че може да бъде твърде скъпо.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Още за изборните процедури. Процесите на Тръпм: да, може да станем свидетели на някои интересни дела преди да се свика събранието на Избирателната колегия и окончателно да обяви следващият президент на Съединените щати. Това още не е краят!

John W. Kearns



