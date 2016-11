Тръмп с шокираща изборна победа

Историята се повтаря: „Дюи побеждава Труман", известната грешка на Чикаго Дейли Трибюн, обявил на първата си страница на 3 ноември 1948, деня след шокиращата победа на действащия Президент Хари Труман над препдочитания претендент от Републиканската партия, Губернатор Томас Дюи, по време на президентските избори на 1948 година. Налага се също и споменът за шока и изненадата на републиканците, когато Обама победи Мит Ромни през 2012, въпреки предвижданията на предварителните анкети, или поне на анкетите, по които се водеха републиканците. Е, сега и другият крак си нахлузи обувката, както казваме ние в Америка, готови за следващ обрат и промяна. Обзалагам се, че очаквахте да цитирам сцената от филма „Обратно в бъдещето", когато героите от 1950-те бяха изненадани от избора на второкачествената филмова звезда Роналд Рейган за президент. Но поне Роналд Рейган имаше политическа кариера като Губернатор на Калифорния преди да стане президент.

Изборът на Доналд Тръмп, магната на недвижимо имущество от Манхатън и телeвизионна звезда от реалити шоу, за Президент на Съединените щати, дойде като огромна изненада за градските прогресивни и за медиите. Сигурен съм, че мнозинството от имигрантите, които търпеливо се опитвам да обяснявам на прогресивните, че гласуват за консерваторите, не споделят този шок. Очевидно резултатите не бяха шокираща изненада и за мнозинството американски гласоподаватели, които избраха не само Тръмп, но и републиканци по всички места. С един замах. В Конгреса, Сената, в щатските избори из цялата страна, републиканците спечелиха оспорвани състезания – навсякъде, с изключение на едно място в Сената в Илинойс.

Очаквани да изпаднат в криза и да се сгромолясат, финансовите пазари изглеждат стабилни към момента, в който пиша тази статия. Съюзът ще издържи.

Прогресивните, а под това имам предвид онези, които искат да прокарат западноевропейския стил социализъм, както и дневния ред на политическата коректност, вероятно трябва да бъдат посъветвани да излязат от прогресивните си енклави, където единственото, което чуват, е в съгласие със собствените им мисли, и затова погрешно си повярваха, че те са супер-мнозинството, и да се вслушат този път в тревогите на останалата част от очевидно твърде недоволната Америка. „Или си прогресивен, или не си прав", е губещата формула.

Какво означават тези събития за имигрантите и за надяващите се имигранти? Е, законът няма да се промени веднага, така че легалните имигранти – гражданите и със зелените карти – няма от какво да се страхуват, освен нативисткия, с други думи - традиционалистки расизъм на консервативна Америка, който сега ще се отприщи.

Мисля, че можем да очакваме да видим по-строго приложение на съществуващите закони в смисъл на удар върху чужденците с криминални престъпления или разследвани за имиграционни измами. Мисля, че изпълнителната страна на имиграционната власт и Отделът за прилагане на имиграционните и законите на митниците (ICE) ще се стимулират и ще са все по-ревностни в усилията си, когато усетят, че получават подкрепа от върха.

Ще бъда много изненадан, ако предишните инициативи на Обама – като например ДАКА, не се превърнат в част от миналото. По-скоро очаквам да видя края на тези програми и намаляване на благоприятното упражняване на усмотрение, което виждаме обикновено, най-вече в делата по отмяна и въз основа на изключително тежки условия, както и в общото прилагане на законите от страна на участващите агенции.

Питам се дали прокуратурата към Департамента за вътрешна сигурност ще продължи да дава съгласието си и имиграционните съдилища административно да закриват процедурите по отстраняване срещу имигрантите, които иначе нямат прояви и биха заслужили да са тук? Тези актове на проява на усмотрение се ръководеха от Меморандумите на Мортън и Джонсън, за които подробно сме говорили в минали статии, но тези меморандуми са от Демократичната администрация, и веднъж щом новото управление поеме задълженията си, няма да са вече на разположение да предлагат това ръководство.

Доналд Тръмп може и да не е консервативен, но се е доказал като традиционалист – фанатик, и получава подкрепата си от група, която споделя и се отъждествява с този вид ценности. С този повидно републикански президент и със силни републикански мнозинства в Камарата и в Сената, както и в повечето щати – а тези се радват на ясния мандат на гласоподавателите – можем да очакваме много скоро през следващата година основно имиграционно законодателство. Имиграционната тема стана централен проблем доста рано в тези избори и не мога да си представя този проблем да остане без отговор. И резултатът едва ли ще е много приятен за 11-те милиона по изчисления недокументирани семейства, живеещи и работещи на територията на страната.

Положението ще се промени и то не към добро за надяващите се или нелегални имигранти. Със сигурност всякакви фондове и ресурси ще поемат по посока на прилагането на имиграционните закони, включително и по-специално към имиграционните съдилища, за да се намали товарът им и отстраняванията да се ескпедират. Ако сте адвокат, който си търси работа, и нямате нищо против да преследвате имигранти за депортация, вероятно ще кандидатствате в Департамента за вътрешна сигурност, където мога да се обзаложа, че ще започнат да предлагат работа.

А какво ще стане с търсещите временен неимигрантски прием на територията на Съединените щати? А пристигащите на туристически или студентски визи? А хората, чиито роднини са спонсорирани и чакат обработката на документите си в чужбина? Очаквам да има строги проверки по сигурността и определени ограничения в тези програми. Бих добавил и забавяния и затруднения, в зависимост от конкретната държава. Очаквам и хората, идващи от определени държави, да имат проблеми. Европа в рамките на собствените си граници доказа, че „Европа без граници" носи проблеми по сигурността. Даже и с границите си, Европа се показа неадекватна да ги охранява, с вълните от мигранти, тропащи на портите на цивилизацията. Без съмнение Администрацията на Тръмп ще наблегне на охраната и сигурността на нашите граници.

Колко бързо ще настъпят промените? За този вид проблеми има ясен мандат, но правителството действа бавно. В този случай обаче ми се струва, че значителна част от изпълнителната власт – като Департамента за вътрешна сигурност, имиграционните служби, имиграционната полиция, ще получат допълнителен прилив от енергия пред изгледите законите наистина да се прилагат. Служителите на тези отдели отдавна гласно са изразявали недоволството си от по-меката ръка на Администрацията на Обама.

Новият президент има да направи приблизително 4,000 административни назначения. Това няма да стане изведнъж. Агенциите могат да сложат внезапен стоп на всякакъв вид дискреционни програми, които сме свикнали да приемаме като даденост в иначе твърде ограничените ни имиграционни възможности. Или всичко ще си продължи постарому, докато отгоре не се спусне нова директива.

Ако сте имигранти, които може да бъдат засегнати, какво бихте могли да направите в подготовка? Запомнете първо, че не сте сами и единствени в това положение. Депортирането на 11 милиона души ще отнеме време и ресурси, а ресурсите може и да не стигат. А и не е разумно. Допускам също, че републиканците в Конгреса, работещи от позицията на силата, може накрая и да прокарат двупартийния проектозакон на Сената за цялостна имиграционна реформа, който виси там от 2013. Този проектозакон предлага път към легализация за хората без документи, както и улеснена визова програма за временни работници, и други неща.

Съветът ми не се е променил от онова, което винаги съм казвал през годините: време е да си подготвите досието. Да си вземете заверени официални копия и документи от всичко, което властта може да има за вас, и което представлява официалното ви досие. Направете си пръстовите отпечатъци. Съберете и подредете финансовите си книжа и бъдете готови да подадете данъчните декларации със задна дата, ако не сте подавали през годините такива. Документирайте връзките си със семейство, бизнес, общността си, особено евентуалните проблеми за американски граждани – членове на вашето семейство, в случай че ви депортират, с подходящите за това документи и клетвени декларации.

И накрая, бъдете готови да се приспособите към американската ценностна система (която действително се разкри в изненадата от последните избори). Това е нещо, на което много „имигранти" се съпротивляват. Презират всичко американско, освен икономическите ни възможности и програмите за социална помощ. Тези хора са временни работници, а не бъдещи американци. И ако сте временни работници, може накрая да е дошло и времето да си заминете у дома. А ако сте бъдещи американци, сега е моментът да го покажете, като останете тук и се борите. Американците не са толкова мекушави, колкото си ги представя светът напоследък, и който скоро ще се убеди, че това съвсем не е така.

John W. Kearns



