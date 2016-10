ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ В РЕМОНТ И БЪРЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В КУК КАУНТИ, ако знаете какво правите: Дефинирано като покупка на жилище, което се нуждае от работа, извършването на този ремонт и продажба на имота в рамките на една година след купуването му – бързото „прехвърляне", може да се окаже по-доходоносно предприятие със съответния риск в Чикаго и Кук Каунти, отколкото в повечето други американски пазари в този момент. И докато това явление отново набира ход из цялата страна, районите на Чикаго се считат в горните 20% от 126 района на главни градове.

Средно предприемачите, занимаващи се с тези сделки, в района на Чикаго през първото тримесечие на 2016 са получили възвращаемост от 74.4% печалба върху жилищата, които са купили и успели бързо да ремонтират и да продадат. Този процент може да се сравни с националния, който е 47.8%.

Търсят се евтини имоти, които да се продадат с голяма печалба след благоустройството им. В сравнение с миналото тримесечие тази дейност е нараснала с 20% в национален мащаб, но е все още далече назад от лудостта на 2008. Около 6.6% от жилищата, продадени в страната през първото тримесечие на тази година, са купени от такива предприемачи. Това е 26% по-ниско от върха, достигнат през първото тримесечие на 2006.

Заради липсата на достатъчен инвентар за предлагане покупките, осъществявани от предприемачите, вдигат цените в желаните пазари. Това отново създава изкуствено раздуване – въпросът е дали ще издържи като реалистично покачване на цената? И ако не, дали ще можете да влезете и излезете преди балонът да се пукне и пазарът да се рационализира или да се върне до реалистичните цени?

Този риск не е така очевиден в районите на Чикаго, както е в доста други райони на страната. В Чикаго цените на жилищата се увеличават по-бавно – отново в сравнение с други райони, и това дава възможност за евтини покупки, които се харесват на строителите - преприемачи. Точно тези обезценени жилища може да не са показател за реалната стойност на имотите - това може да са благоприятни възможности, защото имотите са всъщност обезценени. В районите на Чикаго средната занижена цена, на която се радват предприемачите, е 36% под оценената пазарна стойност на дома. В национален мащаб средното обезценяване е 27%. Това е защото този вид жилища в Чикаго са се задържали по-дълго време на пазара и са останали под реалната за пазара цена. Това означава, че все още нямаме надут и невъзможен за поддържане пазар, какъвто вече се е развил в други места из страната.

Голямата част от успеха на този вид сделка се определя от малката първоначална цена, за която е купен имотът.

ЦИФРИТЕ В ЧИКАГО: През първото тримесечие на тази година средната цена на закупено с цел ремонт и бърза продажба жилище в районите на Чикаго беше $99,000. След ремонта на имота, чиито разходи обикновено са средно една трета от покупната цена, средната продажна цена беше $172,500. Следователно въз основа на първоначалната покупка купувачът е осъществил брутна печалба от $73,500. Значи парите, които е прибрал в джоба, са вероятно нетна печалба от около $30-40,000, ако е бил умен и е имал и късмет. Това са средните цифри за Чикаго, представени от експертите по недвижимо имущество, но тези цифри могат значително да се различават взависимост от конкретната сделка.

КУК КАУНТИ: Много от възможностите в Чикаго и районите му са движени от Кук Каунти, където се извършва мнозинството от такива сделки, и където предприемачите са извлекли още по-доходоносна печалба от 97.7% брутна възвращаемост на инвестицията, без да се смята цената на ремонта. В Кук Каунти средната покупатна цена на жилище, нуждаещо се от ремонт, през първото тримесечие на тази година е било $88,500, а после се е осъществила продажба за $175,000 средно.

Като вероятен знак, че тези възможности започват малко да се намаляват, възвращаемостта от бързо продадените ремонтирани имоти през първото тримесечие на 2016 е паднала с 2% в сравнение с една година преди това. От момента на покупката, ремонта и продажбата, средно на предприемачите това е отнело 187 дни. Тази цифра може да се сравни с националната, която е 179 дни. Следователно пазарът очевидно се намалява. Това значи, че е още разумен – а това не би ли трябвало да е нещо положително?

В Чикаго възможностите са по-намалени в първостепенни квартали като Линкън парк или Лейквю, но възможности са налице в южните и западните квартали като Бевърли, Чатъм и Обърн Грешъм. Предприемачите навлизат и в непопулярните райони, или излизат от Чикаго и отиват в Кук Каунти. Напоследък някои предприемачи търсят повече възможности в покрайнините, отколкото в самия град.

Много от това, което се случва в Чикаго, се провокира от Кук Каунти, където става мнозинството от такива сделки и където печалбата на предприемачите е 97.7% възвращаемост на инвестицията, без да се счита цената за ремонта. Кук Каунти предлага повече изгода и активен пазар, отколкото съседните окръзи. Въпреки че и тук тенденцията намалява, Кук Каунти продължава да носи повече печалби за предприемачите, отколкото по други места, а тези дни може почти да се каже и в национален мащаб.

Според експертите Кук Каунти предлага много добри възможности за сделки за ремонт и бърза продажба на жилища. Можем да сравним цифрите с Лейк Каунти, където тези сделки са пропорционално по-малката част от общия брой на продадените имоти – знак, че благоприятните възможности там намаляват. В Лейк Каунти първоначалната цена средно за покупката на нуждаещо се от ремонт жилище е $122,000, а средната цена на продажбата след ремонта е $175,000. Това оставя само 43.4% брутна печалба, без да се включва цената на ремонта. Възвращаемостта от сделката в Лейк Каунти е между най-ниските в щата. И все пак тази печалба не е кой знае колко по-малка от средната в национален мащаб – 47.8%.

През първото тримесечие на тази година в Кук Каунти са продадени 719 жилища – продадени в рамките на една година от първоначалната покупка, следвано от 159 в Уил Каунти, 111 в ДюПейдж Каунти, 84 в Кейн и 81 в Лейк Каунти. Можете следователно да видите къде става голямото движение: Кук Каунти, което обаче не означава, че не могат да се направят печалби и на други места.

Средната цена на жилище, продадено след ремонт от предприемач в ДюПейдж е $240,000, с 66.7% средна печалба върху първоначалната покупна цена. В Кейн тази печалба е била 60.5% върху средна продажна цена на жилището от $154,500, а в Уил Каунти предприемачите са изкарали 61.4% печалба от жилища, продадени на средна цена от $171,000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Целта на предприемача е да купи колкото може по-евтино. Но рискът винаги е налице. Може да се направи грешка с подценяване на разходите за ремонтиране, да се прецени погрешно пазарът за качеството на жилищата в определен район, или да се плати по-висока от нужното покупна цена в сравнение с очакваните разходи и предполагаемата цена за продажба. Според експертите „успехът е в матетатиката и в познаването на пазара улица по улица".

Ако някой се интересува от този вид инвестиране – в ремонт и благоустройство на жилища за бърза продажба, трябва внимателно да проучи общите и специфичните пазари и да потърси възможно най-много експертен съвет. Това не е площадка за начинаещи. Но може да е твърде изгодно предприятие за хората със знания, с умения, но вероятно и с късмет, които са умни и занят какво правят, и които имат добър кредит, за да работят с парите на банките, за да извличат лична полза, но и които могат да поемат риск. Но цифрите наистина подсказват, че пазарът за ремонт и бърза продажба на жилища се е върнал в Чикаго и районите на града.

John W. Kearns



Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns