Днес продължаваме със серията върху изграждането на кредитната история и върху получаването на ипотека при не особено добър кредит, както и как да увеличим стойността на имота си с максимално използване на парите на банката. Миналата седмица говорихме за предстоящата скоро да изтече федерална правителствена програма за достъпно жилищно рефинансиране , ХАРП, въведена от Федералната агенция за жилищно финансиране през 2009 г. за помощ на изпадналите в затруднение собственици да рефинансират ипотеките си.

НОВА ИПОТЕЧНА ПРОГРАМА С ФОКУС ВЪРХУ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ: Помислете върху използването на капитала от чистата стойност на дома ви чрез рефинансиране. Дали ще използвате парите за подобрения на имота, особено ако това би увеличило стойността му? Увеличете стойността на жилището си и спестявайте пари от режийните чрез подобрение на енергийните системи. Новите прозорци, изолацията, новите водноканализационни системи и даже слънчевите панели, са много по-достъпни чрез новата федерална ипотечна програма.

Искате да сложите слънчеви панели на покрива? В миналото слънчевите панели бяха много скъпи и повечето хора ги вземаха под наем от посредническа компания. Сега технологиите направиха слънчевите панели по-евтини и има смисъл да се купуват. Има нова жилищна ипотечна програма, която помага за този процес. И тъй като това е програма за дългосрочна ипотека, лихвените проценти са подобни на тези за редовната ипотека – понастоящем три и половина и нагоре, ако имате добър кредит.

Еднакво важно е, че собственикът може да получи щедрия 30% инвестиционен федерален данъчен кредит, който се предлага на собственици, които купуват слънчевите панели, а не ги вземат под наем. Освен това инсталирането на слънчеви панели добавя значително към чистата стойност на дома ви, спестява от режийните сметки и избягва неудобствата от уговарянето на потенциалния бъдещ купувач да поеме задълженията ви върху договора за панелите, когато продавате жилището си.

ПРОГРАМАТА ФАНИ МЕЙ: Новата програма, ХоумСтайл Енерджи Моргидж, се предлага от гиганта-инвеститор Фани Мей. Използвахме като пример слънчевите панели, но в този случай фокусът е върху всякакви обновления, пестящи енергия, за всеки, тръгнал да купува или да рефинансира дома си. Програмата покрива жилищни ремонти за инсталиране на спестяващи енергия прозорци и врати, добавяне на нова изолация, подмяна на тръби и даже инсталиране на пестящи вода тоалетни.

Вместо да плащате за тези обновления от джоба си или да вземате високолихвени заеми, можете директно да включите тези разходи в нова ипотека. С оглед на добавената стойност към имота чрез дълготрайно намаляване на режийните разноски, участващите в програмата заемодатели ще ви отпуснат по-голяма сума от стандартната ипотека.

Има някои специални изисквания и ограничения за тези дълготрайни ипотечни програми. Заемателите могат да получават само до максимум 15% от оценката, която ще има жилището след ремонта, така че това не е ипотека за покупка. Тази част от заема, която ще се използва за енергийни подобрения, трябва да се сложи в набирателна сметка, която ще се наблюдава от заемодателя. Оценителите трябва също да определят увеличената стойност, която се очаква имотът да има след извършване на подобренията, и да установят след това, че тези подобрения наистина са извършени. Когато се правят подобрения за повече от $3,500, се изисква анализ на енергийната ефективност и доклад за оценка на жилищната енергийна система по определен за това индекс. Така че има документация и някои допълнителни разходи.

Този вид заеми за подобряване на жилищните енергийни системи могат също да се използват за изплащане на съществуващи свързани с енергията дългове, като например баланси по кредитни карти, кредитни линии, отпуснати върху чистата стойност на имота или т.нар. ПЕЙС (оценка на чистата енергия на собствеността) запори, които са разпространени в някои райони на страната и са свързани с местните оценки на данъците върху собствеността.

Новата програма на Фани Мей се счита за голяма победа за домовладелците, купувачи и продавачи. Фани Мей има национална мрежа от участващи заемодатели и сега предлага най-евтиния източник за финансиране на енергийни подобрения в цялата страна. Програмата е създадена да помага на собствениците да се възползват от стойността на тези пестящи енергията подобрения, когато дойде време да продадат имота.

ФРЕДИ МАК ИМА ПОДОБНА ПРОГРАМА: Основният конкурент на Фани Мей на ипотечния пазар, Фреди Мак, също предлага възможности за финансиране на енергийни подобрения, за които хората, планиращи такива, трябва да знаят. Версиите на заемите на Фреди Мак за енергийните подобрения на домовете имат някои важни предимства в сравнение с програмата на Фани Мей: няма ограничение на процента върху оценката на бъдещата стойност на имота след внесените подобрения. Няма задължителен енергиен доклад. И максималното ограничение на процента върху дълг към доход за заемателя стига до 45% в сравнение с 38% на Фани Мей.

КАКВА Е ПЪРВАТА СТЪПКА? За да се възползвате от тези най-нови и благоприятни за консуматорите ипотечни програми? Първо трябва внимателно да разгледате режийните си сметки. И вероятно ще видите начини да ги намалите чрез някои селективни подобрения, които да извършите в дома си. Могат ли тези подобрения да оправдаят цената? Не е нужно тези подобрения да са непременно луксозни слънчеви панели на покрива – изследванията показват, че енергийните преоборудвания на жилищата могат да доведат до значителни спестявания върху режийните сметки и да повишат препродажната цена на имота, особено в свят, където расте броят на купувачите, интересуващи се предварително от режийните разходи.

Когато установите какви са потенциалните ползи, говорете със заемодатели за програмите на Фани Мей и Фреди Мак. Ако заемодателят не знае за какво става дума, значи не е наясно с новостите и вероятно не е най-добрият за вас.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Научихме за ХАРП, федералната програма за рефинансиране на жилищни заеми за собствениците, чиито имоти са позагубили от стойността си след Голямата рецесия. Сега агенция в Илинойс предлага $50,000 облекчение за собственици „под вода".

John W. Kearns



Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns